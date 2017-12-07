Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
Лучший бомбардир калининградской «Балтики» возвращается в «Ростов»
Это предусмотрено контрактом.
Это предусмотрено контрактом.
Полузащитник калининградской «Балтики» Дмитрий Скопинцев переходит в «Ростов». Об этом в интервью OneDivision сообщил спортивный директор ФК «Балтика» Кирилл Котов.
— Скопинцев очень ярко проявил себя в первой части первенства, чем вызвал к себе интерес сразу к нескольким клубам из
Напомним, что 20-летний футболист молодежной сборной России принадлежит ФК «Ростов». За «Балтику» выступал на правах аренды. Дмитрий Скопинцев в этом сезоне забил 10 голов. В списке бомбардиров Футбольной национальной лиги он находится на четвертом месте.