Лучший бомбардир калининградской «Балтики» возвращается в «Ростов»

— Скопинцев очень ярко проявил себя в первой части первенства, чем вызвал к себе интерес сразу к нескольким клубам из Премьер-лиги. Но, на данный момент он возвращается в «Ростов», которому принадлежит, у него есть такой пункт в контракте, — сказал Котов.