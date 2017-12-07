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11:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Лучший бомбардир калининградской «Балтики» возвращается в «Ростов»

Это предусмотрено контрактом.

Полузащитник калининградской «Балтики» Дмитрий Скопинцев переходит в «Ростов». Об этом в интервью OneDivision сообщил спортивный директор ФК «Балтика» Кирилл Котов.

— Скопинцев очень ярко проявил себя в первой части первенства, чем вызвал к себе интерес сразу к нескольким клубам из Премьер-лиги. Но, на данный момент он возвращается в «Ростов», которому принадлежит, у него есть такой пункт в контракте, — сказал Котов.

Напомним, что 20-летний футболист молодежной сборной России принадлежит ФК «Ростов». За «Балтику» выступал на правах аренды. Дмитрий Скопинцев в этом сезоне забил 10 голов. В списке бомбардиров Футбольной национальной лиги он находится на четвертом месте.

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