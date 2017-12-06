Долги «Рубина»: потому что зарплаты — безумные

Источник: Спорт-Экспресс

ПРОФСОЮЗ СЛЕДИТ ЗА СИТУАЦИЕЙ

Информацию о многомесячных задержках зарплат подтвердил глава Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов.

— Есть ли официальные обращения по этому поводу? — вопрос Зотову.

— Официального пока нет ничего, кроме того, что могу подтвердить — в клубе есть долги, занимаемся этой ситуацией. Пока нет никаких обращений в Палату по разрешению споров, планируем поговорить с руководством «Рубина», а далее выработать стратегию поведения — в зависимости от того, какие заверения нам будут даны.

— Верно ли, что долги по срокам составляют четыре месяца?

— Так и есть, это правильно.

— Правда ли, что эта задолженность образовалась из-за огромных контрактов, которые подписал с футболистами предыдущий менеджмент клуба?

— Это вина не игроков, а тех людей, которые управляли. Мне сложно предъявлять претензии тем, кто недавно пришел в клуб. Но знаете, как бывает — нет единой стратегии, выстроенной одной командой управляющих. А когда одна сменяет другую, получаются вот такие нахлесты. Да, действительно, это вызвано тем, что бюджет, выделяемый «Рубину» и затраты, которые там есть не только на футболистов, не совпадают.

— Что говорят игроки — они готовы устроить забастовку?

— Пока никто об этом не упоминает. Все пытаются понять, какова перспектива выплаты долгов. Если станут гаситься — одна история, если никто не сможет ничего сказать… В любом случае, последует обращение в российскую Палату, в отдельных случаях — в Палату ФИФА.

ОТКУДА ДОЛГИ?

По информации «СЭ», вероятность того, что игроки станут обращаться в эти органы, пока не слишком велика.

Все дело в колоссальных гонорарах целого ряда футболистов, многие из которых были приглашены летом 2016-го года, в момент прихода в «Рубин» испанского тренера Хави Грасия.

В тот период клуб провел впечатляющую трансферную кампанию, потратив, по оценкам transfermarkt.de, почти 40 миллионов евро. Возросла и платежная ведомость, причем многократно. В футбольных кругах с изумлением говорят о зарплатах игроков казанцев.

В межсезонье руководство сменилось — президент «Рубина» Ильсур Метшин ушел со своего поста, а для нового менеджмента некоторые цифры и нюансы личных контрактов стали сюрпризом. В межсезонье по рынку ходили разговоры о том, что «Рубин» может в принципе расстаться с любым футболистом, особенно из призыва Хави Грасия. Но продать — и довольно выгодно — удалось только Жонатаса: форвард отправился в «Ганновер» за 9 миллионов евро (данные transfermarkt.de).

Проблема заключается в том, что соглашения ряда высокооплачиваемых футболистов длительные и их разрыв в одностороннем порядке влечет за собой выплату зарплаты до конца срока договора. «Рубин» фактически оказался заложником политики прошлых лет.

Платить предстоит много. Вот некоторые цифры (выплаты по году), о которых говорят в футбольных кругах:

Янн М`Вила, полузащитник — около 2 миллиона евро зарплата + 4 миллиона годовой бонус лояльности + около 6 миллионов евро подъемных;.

Тарас Бурлак, защитник — около 1,3 миллиона евро зарплата;.

Гекдениз Карадениз, полузащитник — около 2,7 миллиона евро зарплата;.

Максим Лестьенн, полузащитник — около 2,1 миллиона евро зарплата + бонус за подписание контракта около 1,7 миллиона евро;.

Георгий Махатадзе, полузащитник — около 200 тысяч евро зарплата и около 3 миллионов евро — единовременное вознаграждение за подписание контракта;.

Рубен Рочина, полузащитник — около 1,6 миллиона евро зарплата + около 2,5 миллиона евро — бонус за подписание;.

Жонатас, форвард — около 2 миллионов евро зарплата + около 1,4 миллиона евро бонус за подписание + 1 миллион евро в год бонус лояльности;.

Алекс Сонг, полузащитник — около 2,5 миллиона евро зарплата + около 9,5 миллионов евро бонус за подписание.

Цифры — фантастические. Фонд оплаты труда подбирается к сумме в 15−20 миллионов евро в год — это только выплаты по зарплате, без учета иных вроде «премии за подпись», которые, как правило, разбиты на несколько лет.