Долги «Рубина»: потому что зарплаты — безумные
Задолженность по выплатам перед футболистами «Рубина» составляет около четырех месяцев. Разбираемся, как это стало возможным в рубрике «Футбольный кейс».
Задолженность по выплатам перед футболистами «Рубина» составляет около четырех месяцев. Разбираемся, как это стало возможным в рубрике «Футбольный кейс».
ПРОФСОЮЗ СЛЕДИТ ЗА СИТУАЦИЕЙ
Информацию о многомесячных задержках зарплат подтвердил глава Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов.
— Есть ли официальные обращения по этому поводу? — вопрос Зотову.
— Официального пока нет ничего, кроме того, что могу подтвердить — в клубе есть долги, занимаемся этой ситуацией. Пока нет никаких обращений в Палату по разрешению споров, планируем поговорить с руководством «Рубина», а далее выработать стратегию поведения — в зависимости от того, какие заверения нам будут даны.
— Верно ли, что долги по срокам составляют четыре месяца?
— Так и есть, это правильно.
— Правда ли, что эта задолженность образовалась
— Это вина не игроков, а тех людей, которые управляли. Мне сложно предъявлять претензии тем, кто недавно пришел в клуб. Но знаете, как бывает — нет единой стратегии, выстроенной одной командой управляющих. А когда одна сменяет другую, получаются вот такие нахлесты. Да, действительно, это вызвано тем, что бюджет, выделяемый «Рубину» и затраты, которые там есть не только на футболистов, не совпадают.
— Что говорят игроки — они готовы устроить забастовку?
— Пока никто об этом не упоминает. Все пытаются понять, какова перспектива выплаты долгов. Если станут гаситься — одна история, если никто не сможет ничего сказать… В любом случае, последует обращение в российскую Палату, в отдельных случаях — в Палату ФИФА.
ОТКУДА ДОЛГИ?
По информации «СЭ», вероятность того, что игроки станут обращаться в эти органы, пока не слишком велика.
Все дело в колоссальных гонорарах целого ряда футболистов, многие из которых были приглашены летом 2016-го года, в момент прихода в «Рубин» испанского тренера Хави Грасия.
В тот период клуб провел впечатляющую трансферную кампанию, потратив, по оценкам transfermarkt.de, почти 40 миллионов евро. Возросла и платежная ведомость, причем многократно. В футбольных кругах с изумлением говорят о зарплатах игроков казанцев.
В межсезонье руководство сменилось — президент «Рубина» Ильсур Метшин ушел со своего поста, а для нового менеджмента некоторые цифры и нюансы личных контрактов стали сюрпризом. В межсезонье по рынку ходили разговоры о том, что «Рубин» может в принципе расстаться с любым футболистом, особенно из призыва Хави Грасия. Но продать — и довольно выгодно — удалось только Жонатаса: форвард отправился в «Ганновер» за 9 миллионов евро (данные transfermarkt.de).
Проблема заключается в том, что соглашения ряда высокооплачиваемых футболистов длительные и их разрыв в одностороннем порядке влечет за собой выплату зарплаты до конца срока договора. «Рубин» фактически оказался заложником политики прошлых лет.
Платить предстоит много. Вот некоторые цифры (выплаты по году), о которых говорят в футбольных кругах:
Янн М`Вила, полузащитник — около 2 миллиона евро зарплата + 4 миллиона годовой бонус лояльности + около 6 миллионов евро подъемных;.
Тарас Бурлак, защитник — около 1,3 миллиона евро зарплата;.
Гекдениз Карадениз, полузащитник — около 2,7 миллиона евро зарплата;.
Максим Лестьенн, полузащитник — около 2,1 миллиона евро зарплата + бонус за подписание контракта около 1,7 миллиона евро;.
Георгий Махатадзе, полузащитник — около 200 тысяч евро зарплата и около 3 миллионов евро — единовременное вознаграждение за подписание контракта;.
Рубен Рочина, полузащитник — около 1,6 миллиона евро зарплата + около 2,5 миллиона евро — бонус за подписание;.
Жонатас, форвард — около 2 миллионов евро зарплата + около 1,4 миллиона евро бонус за подписание + 1 миллион евро в год бонус лояльности;.
Алекс Сонг, полузащитник — около 2,5 миллиона евро зарплата + около 9,5 миллионов евро бонус за подписание.
Возможно, никогда в истории российского футбола игрокам не устанавливали такие оклады. В итоге менеджмент, заключавший контракты, просто загнал клуб в яму: долг будет только расти, а перспектива банкротства становится вполне реальной.