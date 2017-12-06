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6 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Виталий Кафанов: Долги в «Рубине»? Игроки выкладываются на 100 процентов

Тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов прокомментировал финансовую ситуацию в клубе. Сегодня стало известно, что игроки не получают зарплату четыре месяца и уже обратились в общероссийский профсоюз футболистов.

Источник: Спорт-Экспресс

— Сегодня стало известно, что игроки «Рубина» в среднем не получают зарплату уже четыре месяца. Как работать в такой ситуации?

— Я просто не знаю, кому сколько не заплатили. Игроки при нас о задолженностях не говорят, этот вопрос не поднимают.

— Вам футболисты ни на что не жалуются?

— Не знаю. Может быть, между собой говорят.

— Тренеры же тоже не получают зарплату?

— Задержки есть. Они небольшие. В наше время — это обычное дело…

— В «Рубине» сейчас такая же непростая ситуация, которая периодически возникала в «Ростове»?

— Могу сказать, что ребята на поле выкладываются на 100 процентов, тренируются тоже на 100 процентов. Так что не готов утверждать, что задержки как-то влияют на игру команды. Во всяком случае, я не обладаю такой информацией. Самоотдача у всех большая, в матчах — тоже.

— Но результат неважный…

— Результат, согласен, не ахти. Но по настрою и самоотдаче ни к кому претензий нет.

— Когда вместе с Курбаном Бердыевым приходили в «Рубин» наверняка рассчитывали на другое финансовое положение…

— Ситуация в клубе все время меняется. Такова жизнь. У каждого свой участок работы, стараемся не думать об этом…

— Но ведь игроки могут в итоге и разорвать контракты, если долги продолжат расти?!

— Надеюсь, все наладится. Да, наверное, они могут обратиться в Палату.

— Есть ли в «Рубине» средства на укрепление состава?

— Это вообще не мой участок работы. Я отвечаю за вратарей.

— То есть никакой катастрофы вы пока не видите?

— Я не знаю… У нас не первый случай в футбольной жизни, когда возникают задержки. Мы просто должны выполнять свою работу. Я вот, например, только сегодня узнал, что игроки обратились в профсоюз. Но если им не платят — это их право.

— Правда, что в клубе остались долги от предыдущего менеджмента?

— Про финансовую составляющую я вообще ничего не знаю. Мне просто об этом не говорят. У каждого свой участок работы.

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