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19:22 (мск), источник: Советский спорт

В «Рубине» не комментируют информацию The Telegraph о долгах

В «Рубине» отказались комментировать данные газеты The Telegraph о долгах казанского клуба перед игроками.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня британское издание сообщило, что «Рубин» за четыре месяца накопил долги по зарплате игрокам общей суммой в 10 миллионов фунтов (примерно 79 миллионов рублей).

«Мы пока воздерживаемся от комментариев по данному вопросу», — ответили «БИЗНЕС Online» в казанском клубе.

Напомним, «Рубин», который летом вновь возглавил Курбан Бердыев, неудачно проводит нынешний сезон РФПЛ: после 19-ти туров команда занимает 12-е место, и от зоны прямого вылета ее отделяет одно очко.

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