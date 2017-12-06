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14:33 (мск), источник: Р-Спорт

Исполняющим обязанности главного тренера ФК «Ростов» назначен Дмитрий Кириченко

МОСКВА, 6 дек — Р-Спорт. Исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Ростов» назначен Дмитрий Кириченко, сообщается на сайте ростовской команды.

Источник: РИА "Новости"

В среду «Ростов» на своем официальном сайте объявил, что белорусский специалист Леонид Кучук подал в отставку с поста главного тренера команды.

Кириченко вошел в тренерский штаб «Ростова» в 2014 году. В 2016 году 40-летний специалист уже становился исполняющим обязанности главного тренера после отставки Курбана Бердыева.

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