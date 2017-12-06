Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Исполняющим обязанности главного тренера ФК «Ростов» назначен Дмитрий Кириченко
МОСКВА, 6 дек —
МОСКВА, 6 дек —
В среду «Ростов» на своем официальном сайте объявил, что белорусский специалист Леонид Кучук подал в отставку с поста главного тренера команды.
Кириченко вошел в тренерский штаб «Ростова» в 2014 году. В 2016 году 40-летний специалист уже становился исполняющим обязанности главного тренера после отставки Курбана Бердыева.