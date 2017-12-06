10 главных вопросов по итогам олимпийского исполкома
«Ростов» объявил об уходе Кучука в отставку
Белорусский специалист Леонид Кучук больше не является главным тренером «Ростова».
Белорусский специалист Леонид Кучук больше не является главным тренером «Ростова».
Об этом сообщается на официальном сайте ростовчан.
Кучук работал в «Ростове» с июня 2017 года. Ранее 58-летний специалист возглавлял молдавский «Шериф», киевский «Арсенал», «Кубань» и московский «Локомотив».
После 19 матчей, сыгранных в нынешнем сезоне, «Ростов» имеет в активе 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице российской
Следующий матч в РФПЛ «Ростов» проведёт 10 декабря против «Уфы».