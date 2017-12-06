Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
ПФК ЦСКА реализовал все билеты на гостевой сектор выездного матча ЧР со «Спартаком»
МОСКВА, 6 дек —
МОСКВА, 6 дек —
Главное дерби страны пройдет на стадионе «Спартака» в Тушино 10 декабря.
«Уважаемые болельщики! Сообщаем, что реализованы все билеты, выделенные “Спартаком” для продажи в гостевой сектор на матч 20-го тура РФПЛ, который состоится 10 декабря», — говорится в сообщении ЦСКА.
После 19 туров ЦСКА с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Спартак» набрал на один балл меньше и располагается строчкой ниже.