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12:29 (мск), источник: Р-Спорт

ПФК ЦСКА реализовал все билеты на гостевой сектор выездного матча ЧР со «Спартаком»

МОСКВА, 6 дек — Р-Спорт. ЦСКА реализовал все билеты на сектор болельщиков «красно-синих» на выездной матч 20-го тура чемпионата России по футболу против московского «Спартака», сообщается на сайте армейского клуба.

Источник: РИА "Новости"

Главное дерби страны пройдет на стадионе «Спартака» в Тушино 10 декабря.

«Уважаемые болельщики! Сообщаем, что реализованы все билеты, выделенные “Спартаком” для продажи в гостевой сектор на матч 20-го тура РФПЛ, который состоится 10 декабря», — говорится в сообщении ЦСКА.

После 19 туров ЦСКА с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Спартак» набрал на один балл меньше и располагается строчкой ниже.

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