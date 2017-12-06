«Амкар» празднует 23-й день рождения
Сегодня исполняется 23 года со дня официальной регистрации Футбольного клуба «Амкар» —
Сегодня исполняется 23 года со дня официальной регистрации Футбольного клуба «Амкар» —
«Нынешний «Амкар» — это главный бренд Пермского края, объединивший тысячи и тысячи любителей футбола. Это команда, без которой уже не представить ни чемпионат России, ни нашу пермскую жизнь. Сколько ярких имён вписаны в историю Клуба, сколько памятных событий подарил «Амкар» родному городу!..
От всей души поздравляем с днём рождения «Амкара» всех причастных и неравнодушных — ветеранов Клуба, футболистов, тренеров и сотрудников и, конечно, болельщиков — людей, являющихся опорой и поддержкой команды, не раз помогавших ей и даже спасавших её в самых трудных ситуациях.
Желаем всем футбольного счастья, финансового благополучия и человеческого тепла. Только положительных эмоций от матчей, только спокойствия и уверенности при взгляде в турнирную таблицу, только радости от футбольного общения!
И спасибо тебе, «Амкар», за то, что ты делаешь нашу жизнь веселее, ярче и богаче! — говорится в сообщении на официальном сайте пермяков.