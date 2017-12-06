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12:16 (мск), источник: Onedivision.ru

«Амкар» празднует 23-й день рождения

Сегодня исполняется 23 года со дня официальной регистрации Футбольного клуба «Амкар» — когда-то скромной заводской команды, а ныне — бессменного участника турниров Премьер-лиги, финалиста Кубка России, клуба, завоевавшего симпатии и уважение болельщиков всей страны.

Источник: РИА "Новости"

«Нынешний «Амкар» — это главный бренд Пермского края, объединивший тысячи и тысячи любителей футбола. Это команда, без которой уже не представить ни чемпионат России, ни нашу пермскую жизнь. Сколько ярких имён вписаны в историю Клуба, сколько памятных событий подарил «Амкар» родному городу!..

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От всей души поздравляем с днём рождения «Амкара» всех причастных и неравнодушных — ветеранов Клуба, футболистов, тренеров и сотрудников и, конечно, болельщиков — людей, являющихся опорой и поддержкой команды, не раз помогавших ей и даже спасавших её в самых трудных ситуациях.

Желаем всем футбольного счастья, финансового благополучия и человеческого тепла. Только положительных эмоций от матчей, только спокойствия и уверенности при взгляде в турнирную таблицу, только радости от футбольного общения!

И спасибо тебе, «Амкар», за то, что ты делаешь нашу жизнь веселее, ярче и богаче! — говорится в сообщении на официальном сайте пермяков.

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