Источник: Кучук отправлен в отставку с поста главного тренера ФК «Ростов»

Кучук работал в «Ростове» с июня 2017 года. Ранее он возглавлял молдавский «Шериф», киевский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и московский «Локомотив». Вместе с «Шерифом» тренер шесть раз выиграл чемпионат Молдавии и по три раза — Кубок и Суперкубок страны. С «Локомотивом» Кучук стал бронзовым призером чемпионата России сезона-2013/14, а в составе «Кубани» — финалистом Кубка страны сезона-2014/15.