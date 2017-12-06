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08:29 (мск), источник: ТАСС

Источник: Кучук отправлен в отставку с поста главного тренера ФК «Ростов»

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Белорусский специалист Леонид Кучук покинул пост главного тренера «Ростова». Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к руководству футбольного клуба.

Источник: РИА "Новости"

«Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон», — рассказал источник.

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Официальные комментарии клуба и 58-летнего специалиста пока получить не удалось.

Кучук работал в «Ростове» с июня 2017 года. Ранее он возглавлял молдавский «Шериф», киевский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и московский «Локомотив». Вместе с «Шерифом» тренер шесть раз выиграл чемпионат Молдавии и по три раза — Кубок и Суперкубок страны. С «Локомотивом» Кучук стал бронзовым призером чемпионата России сезона-2013/14, а в составе «Кубани» — финалистом Кубка страны сезона-2014/15.

После 19 туров чемпионата России текущего сезона «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. В 19-м туре ростовчане на выезде проиграли московскому «Динамо» со счетом 0:2.

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