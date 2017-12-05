Заболотный и «Зенит»: зачем, как и за сколько

ПРЕДЛОЖЕНИЕ «КРАСНОДАРА»

Заболотный проводит первый сезон в премьер-лиге — дебют с «Тосно» получился настолько успешным, что игрока, который забил в первой половине сезона четыре гола, вызвали в сборную — там он провел четыре матча. Осенью нападающий привлек внимание топ-клубов, первым с предложением обратился «Краснодар». У «быков» в атаке ставка сделана на Федора Смолова, но футболист не скрывает желания попробовать себя на более высоком уровне. В августе интерес к форварду проявляли «Спартак» и «Зенит». Питерцы были более конкретны, предложив 11 миллионов евро плюс бонусы, в «Краснодаре» настаивали на сумме в 16 миллионов.

Сейчас вариант с Заболотным выглядит для «быков» как хорошая подстраховка на случай, если зимой Смолов все же покинет команду. Тем более предложения, в том числе и из Европы, есть — и конкретные.

Во вторник гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал «СЭ» ситуацию с Заболотным.

— Есть ли у вас предложение от «Зенита»? — вопрос Матюшенко.

— Нет.

— А от «Краснодара»?

— Есть.

— Но вы предполагаете, что Заболотный все-таки окажется в «Зените»?

— Да.

— В какую сумму оцениваете игрока?

— Два миллиона евро.

По нашей информации, «быки» предлагают около полутора миллиона евро. По оценкам же transfermarkt.de, Заболотный стоит 800 тысяч евро.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ЗЕНИТА»

Как нам стало известно, сине-бело-голубые в ближайшее время достигнут договоренности о переходе Заболотного, при этом форвард окажется в новом клубе уже этой зимой. Сумма трансфера, судя по всему, и составит те самые 2 миллиона евро, которые хотели бы получить в «Тосно».

Но вопрос не только в Заболотном. У «Зенита» в атаке могут выйти Кокорин, Дзюба, Дриусси, Полоз плюс есть молодой Панюков, хорошо проявивший себя во второй команде. Впрочем, Панюков, по всей видимости, уйдет в аренду (возможен переход в «Урал»), существует и вариант с переходом Дзюбы — в этой ситуации приобретение Заболотного, имеющего российский паспорт, логично. По нашим данным, во вторник была достигнута договоренность о заключении контракта нападающего с «Зенитом» сроком на 3,5 года.