Добычей преступников стал сейф с деньгами, общая сумма которых оценивается шестизначным числом.
Заболотный и «Зенит»: зачем, как и за сколько
В ближайшие дни может решиться вопрос о переходе к
В ближайшие дни может решиться вопрос о переходе к
ПРЕДЛОЖЕНИЕ «КРАСНОДАРА»
Заболотный проводит первый сезон в
Сейчас вариант с Заболотным выглядит для «быков» как хорошая подстраховка на случай, если зимой Смолов все же покинет команду. Тем более предложения, в том числе и из Европы, есть — и конкретные.
Во вторник гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал «СЭ» ситуацию с Заболотным.
— Есть ли у вас предложение от «Зенита»? — вопрос Матюшенко.
— Нет.
— А от «Краснодара»?
— Есть.
— Но вы предполагаете, что Заболотный
— Да.
— В какую сумму оцениваете игрока?
— Два миллиона евро.
По нашей информации, «быки» предлагают около полутора миллиона евро. По оценкам же transfermarkt.de, Заболотный стоит 800 тысяч евро.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ЗЕНИТА»
Как нам стало известно,
Но вопрос не только в Заболотном. У «Зенита» в атаке могут выйти Кокорин, Дзюба, Дриусси, Полоз плюс есть молодой Панюков, хорошо проявивший себя во второй команде. Впрочем, Панюков, по всей видимости, уйдет в аренду (возможен переход в «Урал»), существует и вариант с переходом Дзюбы — в этой ситуации приобретение Заболотного, имеющего российский паспорт, логично. По нашим данным, во вторник была достигнута договоренность о заключении контракта нападающего с «Зенитом» сроком на 3,5 года.
О гражданстве Заболотного мы упомянули не случайно. До сих пор нет ясности с лимитом, который будет действовать со следующего сезона. В футбольном сообществе обсуждаются порой самые странные сценарии. «СЭ» уже сообщал, что в кулуарах клубы говорили о схеме «три иностранца одновременно на поле». Сейчас муссируется другая — 8 легионеров в заявке на сезон, при этом четверо должны быть из