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21:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карасев объяснил, почему ошибочно показал красную карточку Кришито

Судья Сергей Карасев, работавший на матче 19-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом» (2:1) признался, что сразу понял ошибку, когда показал красную карточку капитану питерцев Доменико Кришито.

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Арбитр отметил, что принес извинения после того, как изменил свое решение.

— Не буду комментировать решение не назначать пенальти после падения Кришито, — сказал в эфире программы «Свисток» Карасев. — У судей ФИФА нет права комментировать свои решения. Что до забавной ситуации с ошибочной красной карточкой Кришито — это в моей карьере в первый раз. За годы привычка выработана до автоматизма — рука сама лезет в нужный карман. Желтая — сразу знаешь, что в левом, а красная — в правом.

Просто случился какой-то сбой. Я изначально понимал, что это просто карточка за несогласие с арбитром. Но рука полезла в другой карман, и я понял, что ошибся. Принес извинения за это и показал правильную карточку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Желтая карточка Ильину — за неспортивное поведение. Редко бывает, что игроки одной команды разбираются между собой на поле. Я не сразу вынес предупреждение — хотел разрешить ситуацию превентивными мерами. Но Ильин продолжил что-то кричать партнеру, так что показал ему карточку за неспортивное поведение.

Зенит 2:1
Первый тайм: 1:1
Урал
2.12.2017, 14:00 Зрители: 43921 основной раунд: 19-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Александр Тарханов
Голы
31′ Игорь Портнягин 88
76′ Александр Кокорин (Д. Полоз) 9
30 Эмануэль Маммана 6′
Составы
Юрий Лодыгин 1
Бранислав Иванович 60
Юрий Жирков 18
45+1′ Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Далер Кузяев 14
Леандро Паредес 5
53′ Александр Ерохин 21
76′ Александр Кокорин 9
89′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
Миха Мевля 23
66′ Себастьян Дриусси 11
Дмитрий Полоз 7
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков (к)
27 Михаил Меркулов 80′
28 Никита Чернов
92 Роман Емельянов 69′
94 Алексей Евсеев
88 Игорь Портнягин
14 Юрий Бавин 68′
17 Николай Димитров 81′
99 Эдгар Манучарян
6 Эрик Бикфалви 5′
18 Владимир Ильин 75′
13 Петрюс Бумаль 61′
57 Артем Фидлер
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
14 Удары (всего) 4
4 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 3
13 Фолы 10
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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