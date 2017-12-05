Карасев объяснил, почему ошибочно показал красную карточку Кришито

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Арбитр отметил, что принес извинения после того, как изменил свое решение.

— Не буду комментировать решение не назначать пенальти после падения Кришито, — сказал в эфире программы «Свисток» Карасев. — У судей ФИФА нет права комментировать свои решения. Что до забавной ситуации с ошибочной красной карточкой Кришито — это в моей карьере в первый раз. За годы привычка выработана до автоматизма — рука сама лезет в нужный карман. Желтая — сразу знаешь, что в левом, а красная — в правом.

Просто случился какой-то сбой. Я изначально понимал, что это просто карточка за несогласие с арбитром. Но рука полезла в другой карман, и я понял, что ошибся. Принес извинения за это и показал правильную карточку.