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17:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роман Бабаев: Матч со «Спартаком» важнее, чем с МЮ

Гендиректор армейцев — об информации о продаже клуба, матче в Манчестере и дерби.

Источник: Спорт-Экспресс

— Какая у вас реакция на сообщение о продаже ЦСКА?

— Мы уже привыкли к таким новостям — абсолютно необоснованным. Даже удивляюсь, как люди фантазируют. Единственное, что неприятно, — это произошло накануне матча. Ребята сейчас должны думать об игре, а оставить без внимания такую информацию тяжело. Хотя их опыт, абсолютно уверен, позволяет фильтровать всякие слухи и вбросы от реальных фактов.

— Это абсолютная чушь, — продолжает Бабаев, комментирую информацию о продаже клуба. — Ну, а люди, которые это распространяют, в частности, г-н Кричевский (экономист Никита Кричевский на своей странице в Фейсбук сообщил, что президент ЦСКА Евгений Гинер продал армейский клуб. — Прим. «СЭ»), похоже, большой поклонник Родченкова и стиля вброса информации, потому что иначе как провокацией это назвать нельзя.

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— Вчера главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью спросили, что для него важнее — матч Лиги чемпионов с ЦСКА или дерби с «Манчестер Сити». А для ЦСКА что важнее?

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 20, 10.12.2017, 16:30
Спартак М
-ЦСКА-

— Сложно сравнивать. И то, и другое важно. Лукавить не буду, лично я ощущаю, что матч со «Спартаком», конечно, представляется более важным со всех точек зрения. И с учетом турнирной таблицы, мы видим, какая там плотность наверху — команды находятся практически в очковом диапазоне. Кроме того, в Манчестере не все зависит от нас — и итог параллельного матча («Бенфика» — «Базель». — Прим. «СЭ») будет влиять. Команда в любом случае выполнила задачу-минимум. Очень хочется надеяться, но объективно — сегодня будет непросто. К тому же у нас кадровая ситуация (травмированы Алексей Березуцкий, Щенников и Миланов, дисквалицированы Вернблум и Натхо. — Прим. «СЭ»), но с другой стороны это футбол, и мы много раз видели, как фаворит на бумаге далеко не всегда оказывался таковым на деле. Поэтому будем надеяться и верить.

— Трансферы этой зимой будут?

— Давайте этот вопрос пока оставим без комментариев. Все знают ситуацию. Что мне еще в очередной раз говорить? Ждать или не ждать — не знаю. Надеюсь, что да, работа будет вестись. Много раз уже говорили — есть объективные сложности: и стадион, и экономическая ситуация. Так что будем стараться.

— Насколько обидно было, победив «Бенфику», увидеть то, что происходит в Базеле в матче «МЮ»?

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа A, 5.12.2017, 22:45
Манчестер Юнайтед
-ЦСКА-

— Дико обидно. Ощущение, будто у ребенка отняли игрушку (улыбается). Сначала подарили надежду… А самое главное — абсолютно неожиданно. Можно было предположить, например, ничью, которая нас вполне устраивала, но поражение («МЮ» проиграл «Базелю» — 0:1. — Прим. «СЭ»)… Наверное, мы были самыми большими поклонниками «МЮ» в этот вечер, но, к сожалению, получилось неудачно. Ну да ладно — и так бывает, ничего не поделаешь.

— В свое время Газзаев сильно обижался на Моуринью. Вспоминали эту историю?

— Да, когда он поздравлял «Порту» (в сезоне-2004/05 «Челси» Моуринью проиграл своей бывшей команде «Порту» — 1:2 и оставил ЦСКА на третьей строчки в группе H Лиги чемпионов. — Прим. «СЭ»). Вспомнили, конечно, но не думаю, что здесь есть какая-то закономерность. Было немножко неожиданно, потому что манкунианцы в Базеле уже в первой половине могли забить не один гол, а во втором — что-то произошло и, к сожалению для нас, они проиграли.

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— Что скажите по поводу ухода Леонида Слуцкого из «Халл Сити»?

— Мы уже пообщались с ним. Думаю, что Леонид Викторович сейчас не нуждается в каких-то теплых пожеланиях, а уж тем более — жалости. В моем понимании он получил беспрецедентный опыт. Ни один отечественный специалист не может похвастаться таковым, и я уверен, что это очень пригодится, и он добьется больших побед.

К сожалению, так получилось. В принципе, тоже объяснимо, потому что, наверное, это был худший из всех вариантов, которые могли только быть. И тут в очередной раз поражаешься его смелости и решительности — пойти на такой шаг, понимая, чем это грозит. Уверяю вас, он находится в абсолютно нормальном настроении и готов к новым вызовам и новым успехам.

— Удивились, когда в ноябре написали, что вы где-то в Москве со Слуцким на переговорах?

— Да. Причем в тот момент я находился на переговорах в клубе. Мне как раз звонили. Это общий наш знакомый, который, на мой взгляд, абсолютно на меня не похож — он в два раза больше меня, правда, кудрявый. Но и такое бывает.

Матч «Манчестер Юнайтед» — ЦСКА пройдет во вторник, 5 декабря, начало — в 22.45 по московскому времени.

Игорь РАБИНЕР,
Дмитрий СИМОНОВ
из Манчестера.

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