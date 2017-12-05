Роман Бабаев: Матч со «Спартаком» важнее, чем с МЮ
Гендиректор армейцев — об информации о продаже клуба, матче в Манчестере и дерби.
Гендиректор армейцев — об информации о продаже клуба, матче в Манчестере и дерби.
— Какая у вас реакция на сообщение о продаже ЦСКА?
— Мы уже привыкли к таким новостям — абсолютно необоснованным. Даже удивляюсь, как люди фантазируют. Единственное, что неприятно, — это произошло накануне матча. Ребята сейчас должны думать об игре, а оставить без внимания такую информацию тяжело. Хотя их опыт, абсолютно уверен, позволяет фильтровать всякие слухи и вбросы от реальных фактов.
— Это абсолютная чушь, — продолжает Бабаев, комментирую информацию о продаже клуба. — Ну, а люди, которые это распространяют, в частности,
— Вчера главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью спросили, что для него важнее — матч Лиги чемпионов с ЦСКА или дерби с «Манчестер Сити». А для ЦСКА что важнее?
— Сложно сравнивать. И то, и другое важно. Лукавить не буду, лично я ощущаю, что матч со «Спартаком», конечно, представляется более важным со всех точек зрения. И с учетом турнирной таблицы, мы видим, какая там плотность наверху — команды находятся практически в очковом диапазоне. Кроме того, в Манчестере не все зависит от нас — и итог параллельного матча («Бенфика» — «Базель». — Прим. «СЭ») будет влиять. Команда в любом случае выполнила
— Трансферы этой зимой будут?
— Давайте этот вопрос пока оставим без комментариев. Все знают ситуацию. Что мне еще в очередной раз говорить? Ждать или не ждать — не знаю. Надеюсь, что да, работа будет вестись. Много раз уже говорили — есть объективные сложности: и стадион, и экономическая ситуация. Так что будем стараться.
— Насколько обидно было, победив «Бенфику», увидеть то, что происходит в Базеле в матче «МЮ»?
— Дико обидно. Ощущение, будто у ребенка отняли игрушку (улыбается). Сначала подарили надежду… А самое главное — абсолютно неожиданно. Можно было предположить, например, ничью, которая нас вполне устраивала, но поражение («МЮ» проиграл «Базелю» — 0:1. — Прим. «СЭ»)… Наверное, мы были самыми большими поклонниками «МЮ» в этот вечер, но, к сожалению, получилось неудачно. Ну да ладно — и так бывает, ничего не поделаешь.
— В свое время Газзаев сильно обижался на Моуринью. Вспоминали эту историю?
— Да, когда он поздравлял «Порту» (в сезоне-2004/05 «Челси» Моуринью проиграл своей бывшей команде «Порту» — 1:2 и оставил ЦСКА на третьей строчки в группе H Лиги чемпионов. — Прим. «СЭ»). Вспомнили, конечно, но не думаю, что здесь есть
— Что скажите по поводу ухода Леонида Слуцкого из «Халл Сити»?
— Мы уже пообщались с ним. Думаю, что Леонид Викторович сейчас не нуждается в
К сожалению, так получилось. В принципе, тоже объяснимо, потому что, наверное, это был худший из всех вариантов, которые могли только быть. И тут в очередной раз поражаешься его смелости и решительности — пойти на такой шаг, понимая, чем это грозит. Уверяю вас, он находится в абсолютно нормальном настроении и готов к новым вызовам и новым успехам.
— Удивились, когда в ноябре написали, что вы
— Да. Причем в тот момент я находился на переговорах в клубе. Мне как раз звонили. Это общий наш знакомый, который, на мой взгляд, абсолютно на меня не похож — он в два раза больше меня, правда, кудрявый. Но и такое бывает.
Матч «Манчестер Юнайтед» — ЦСКА пройдет во вторник, 5 декабря, начало — в 22.45 по московскому времени.
Игорь РАБИНЕР,
Дмитрий СИМОНОВ
из Манчестера.