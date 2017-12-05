Назначены судьи на «Спартак» — ЦСКА и другие матчи 20-го тура РФПЛ
Назначены судьи и инспекторы на матчи 20-го тура российской
Назначены судьи и инспекторы на матчи 20-го тура российской
Центральное противостояние между «Спартаком» и ЦСКА доверено обслуживать Алексею Николаеву из Москвы.
8 декабря (пятница)
«Урал» — «Арсенал»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).
9 декабря (суббота)
«Динамо» — «Анжи»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Евгений Болховитин (Ленинградская область); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор — Юрий Баскаков (Москва).
«Рубин» — «СКА-Хабаровск»: судья — Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи — Николай Еремин (Москва), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья — Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).
10 декабря (воскресенье)
«Амкар» — «Краснодар»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор — Михаил Ходырев (Москва).
«Спартак» — ЦСКА: судья — Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).
«Ростов» — «Уфа»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Ринат Деушев (Москва); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
11 декабря (понедельник)
«Тосно» — «Локомотив»: судья — Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Ставрополь), Николай Богач (Люберцы); резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).
«Ахмат» — «Зенит»: судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).