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16:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Назначены судьи на «Спартак» — ЦСКА и другие матчи 20-го тура РФПЛ

Назначены судьи и инспекторы на матчи 20-го тура российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

Центральное противостояние между «Спартаком» и ЦСКА доверено обслуживать Алексею Николаеву из Москвы.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 20, 8.12.2017, 17:30
Урал
-Арсенал Т-

8 декабря (пятница)

«Урал» — «Арсенал»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).

9 декабря (суббота)

«Динамо» — «Анжи»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Евгений Болховитин (Ленинградская область); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор — Юрий Баскаков (Москва).

«Рубин» — «СКА-Хабаровск»: судья — Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи — Николай Еремин (Москва), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья — Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 20, 10.12.2017, 16:30
Спартак М
-ЦСКА-

10 декабря (воскресенье)

«Амкар» — «Краснодар»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор — Михаил Ходырев (Москва).

«Спартак» — ЦСКА: судья — Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).

«Ростов» — «Уфа»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Ринат Деушев (Москва); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 20, 11.12.2017, 19:30
Тосно
-Локомотив М-

11 декабря (понедельник)

«Тосно» — «Локомотив»: судья — Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Ставрополь), Николай Богач (Люберцы); резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).

«Ахмат» — «Зенит»: судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).

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