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14:42 (мск), источник: ТАСС

Бабаев: Информация о продаже футбольного клуба ЦСКА похожа на провокацию

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Информация о продаже Евгением Гинером футбольного клуба ЦСКА не соответствует действительности, она похожа на провокацию перед важнейшим матчем команды в Лиге чемпионов. Об этом ТАСС заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Источник: РИА "Новости"

Ранее экономист и публицист Никита Кричевский написал в своем Facebook, что на прошлой неделе владелец ЦСКА продал клуб.

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«Это абсолютная чушь и не соответствует действительности ни в каком смысле, — прокомментировал информацию Бабаев. — Думаю, эта информация появилась неслучайно накануне матча Лиги чемпионов, напоминает провокацию, рассчитанную на то, что футболисты будут думать не об игре. Зачем это делается, непонятно. Люди, которые распространяют подобную информацию и, в частности, господин Кричевский, мягко говоря, не являются патриотами и делают все возможное, чтобы мутить воду».

«Наверное, он является либо другом, либо поклонником Григория Родченкова, потому что работает в похожем стиле. Но у нас ребята опытные, на такую ерунду не обращают внимания, готовятся. Понятно, что и так все не просто, и подобные разговоры отвлекают, но не сбивают нас с толку», — добавил он.

Во вторник ЦСКА проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед» на выезде.

Родченков является главным информатором Всемирного антидопингового агентства, которое требует признать выводы своей независимой комиссии во главе с Ричардом Маклареном о том, что в России с 2011 по 2015 год на ведомственном уровне существовала система укрывательства спортсменов, употребляющих допинг.

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