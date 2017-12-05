Бабаев: Информация о продаже футбольного клуба ЦСКА похожа на провокацию

Источник: РИА "Новости"

Ранее экономист и публицист Никита Кричевский написал в своем Facebook, что на прошлой неделе владелец ЦСКА продал клуб.

«Это абсолютная чушь и не соответствует действительности ни в каком смысле, — прокомментировал информацию Бабаев. — Думаю, эта информация появилась неслучайно накануне матча Лиги чемпионов, напоминает провокацию, рассчитанную на то, что футболисты будут думать не об игре. Зачем это делается, непонятно. Люди, которые распространяют подобную информацию и, в частности, господин Кричевский, мягко говоря, не являются патриотами и делают все возможное, чтобы мутить воду».

«Наверное, он является либо другом, либо поклонником Григория Родченкова, потому что работает в похожем стиле. Но у нас ребята опытные, на такую ерунду не обращают внимания, готовятся. Понятно, что и так все не просто, и подобные разговоры отвлекают, но не сбивают нас с толку», — добавил он.

Во вторник ЦСКА проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед» на выезде.