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14:26 (мск), источник: Р-Спорт

Капитан ФК «Зенит» Кришито признан болельщиками лучшим игроком команды в ноябре

МОСКВА, 5 дек — Р-Спорт. Капитан «Зенита» Доменико Кришито признан болельщиками санкт-петербургского клуба лучшим футболистом команды в ноябре, сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых».

Источник: РИА "Новости"

Кришито победил в голосовании, проводившемся на официальных ресурсах клуба, оставив позади занявшего второе место аргентинца Эмануэля Мамману и российского нападающего Александра Кокорина, замкнувшего первую тройку.

В ноябре итальянский защитник принял участие в четырех официальных матчах, в которых «Зенит» одержал одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел поражение от московского «Спартака» (1:3). На счету Кришито гол в ворота «красно-белых».

Доменико Кришито получил награду в третий раз за карьеру. Ранее он становился лучшим по итогам марта и мая в сезоне-2016/17.

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