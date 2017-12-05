Капитан ФК «Зенит» Кришито признан болельщиками лучшим игроком команды в ноябре
МОСКВА, 5 дек —
МОСКВА, 5 дек —
Кришито победил в голосовании, проводившемся на официальных ресурсах клуба, оставив позади занявшего второе место аргентинца Эмануэля Мамману и российского нападающего Александра Кокорина, замкнувшего первую тройку.
В ноябре итальянский защитник принял участие в четырех официальных матчах, в которых «Зенит» одержал одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел поражение от московского «Спартака» (1:3). На счету Кришито гол в ворота «красно-белых».
Доменико Кришито получил награду в третий раз за карьеру. Ранее он становился лучшим по итогам марта и мая в сезоне-2016/17.