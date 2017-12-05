«Урал» планирует провести матч РФПЛ с тульским «Арсеналом» на стадионе, а не в манеже
МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Руководство екатеринбургского «Урала» планирует провести матч 20-го тура Российской футбольной
МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Руководство екатеринбургского «Урала» планирует провести матч 20-го тура Российской футбольной
Ранее Иванов сообщил ТАСС, что клуб обратился к РФПЛ с просьбой перенести игру с «Арсеналом» в манеж в случае сильного мороза.
Позднее в РФС ТАСС подтвердили готовность перенести матч в манеж. Игра состоится 8 декабря в Екатеринбурге, ожидается, что температура в этот день составит минус 5 градусов. При сильном морозе окончательное решение о переносе будет принимать общая комиссия РФС и РФПЛ.
«Если на улице будет стоять такая же погода, как сейчас, то мы будем играть на улице. Если случится
«Урал» с 24 очками занимает восьмое место в таблице РФПЛ. «Арсенал», в активе которого аналогичное количество баллов, расположился строчкой ниже.