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13:43 (мск), источник: ТАСС

«Урал» планирует провести матч РФПЛ с тульским «Арсеналом» на стадионе, а не в манеже

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Руководство екатеринбургского «Урала» планирует провести матч 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги с тульским «Арсеналом» на домашнем стадионе «СКБ-Банк Арена». Об этом ТАСС рассказал президент «Урала» Григорий Иванов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Иванов сообщил ТАСС, что клуб обратился к РФПЛ с просьбой перенести игру с «Арсеналом» в манеж в случае сильного мороза.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 20, 8.12.2017, 17:30
Урал
-Арсенал Т-

Позднее в РФС ТАСС подтвердили готовность перенести матч в манеж. Игра состоится 8 декабря в Екатеринбурге, ожидается, что температура в этот день составит минус 5 градусов. При сильном морозе окончательное решение о переносе будет принимать общая комиссия РФС и РФПЛ.

«Если на улице будет стоять такая же погода, как сейчас, то мы будем играть на улице. Если случится форс-мажор, то встреча, конечно, может быть перенесена. Но пока погодные условия таковы, что мы планируем провести игру с “Арсеналом” на домашнем стадионе», — сказал Иванов.

«Урал» с 24 очками занимает восьмое место в таблице РФПЛ. «Арсенал», в активе которого аналогичное количество баллов, расположился строчкой ниже.

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