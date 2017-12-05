Вячеслав Матюшенко: У «Тосно» есть предложение по Заболотному от «Краснодара»

Эту информацию подтвердил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.
— Есть ли у вас предложение по Заболотному от «Зенита»?
— Но вы предполагаете, что Заболотный все-таки окажется в «Зените»?
— «Краснодар» вам предложил за форварда 1,2 миллиона евро?
— Не могу сказать, я пока никаких цифр не видел.
— В какую сумму оцениваете форварда?
В текущем сезоне Заболотный провел за «Тосно» 19 матчей в премьер-лиге, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. В то же время он сыграл четыре встречи за сборную России. (Андрей СИЗЯКИН).