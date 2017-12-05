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14:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вячеслав Матюшенко: У «Тосно» есть предложение по Заболотному от «Краснодара»

По данным «СЭ», «Тосно» получил предложение от «Краснодара» продать нападающего Антона Заболотного.

Источник: РИА "Новости"

Эту информацию подтвердил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.

— Есть ли у вас предложение по Заболотному от «Зенита»?

— Нет.

— А от «Краснодара»?

— От «Краснодара» есть.

— Но вы предполагаете, что Заболотный все-таки окажется в «Зените»?

— Да.

— «Краснодар» вам предложил за форварда 1,2 миллиона евро?

— Не могу сказать, я пока никаких цифр не видел.

— В какую сумму оцениваете форварда?

— В 2 миллиона евро.

В текущем сезоне Заболотный провел за «Тосно» 19 матчей в премьер-лиге, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. В то же время он сыграл четыре встречи за сборную России. (Андрей СИЗЯКИН).

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