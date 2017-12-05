Гендиректор ФК «Тосно»: Заболотный с большой долей вероятности перейдет в «Зенит»

Источник: РИА "Новости"

Ранее портал Championat.com сообщил, что Заболотный должен подписать контракт с «Зенитом» в ближайшее время.

«Ведем переговоры по поводу “Зенита”, еще было предложение от “Краснодара”, но, скорее всего, он перейдет именно в “Зенит.” Будем встречаться еще и с самим Антоном, и с руководством клуба, думаю, что до конца недели закончим [переговоры]. С большой долей вероятности переход состоится», — сказал Матюшенко.

«У него еще полтора года контракта, условия трансфера пока не обсуждали», — добавил гендиректор «Тосно».

Заболотный выступает за «Тосно» с января 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 19 матчей, забив четыре мяча. В активе 26-летнего Заболотного три матча за сборную России. Кроме того, он принял участие в не вошедшем в официальный реестр контрольном матче между российской сборной и московским «Динамо» (3:0), в котором забил гол.