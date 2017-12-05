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12:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чалов получит премию «Первая пятерка»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим молодым игроком РФПЛ в 2017 году, информирует пресс-служба Детской футбольной лиги.

Источник: Reuters

Форвард набрал 165 баллов в голосовании, проведенном в рамках премии «Первая пятерка».

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В минувшем сезоне форвард провел в составе армейцев 15 матчей в чемпионате России и забил шесть голов. В текущем сезоне Чалов принял участие в 13 играх за красно-синих в премьер-лиге, результативными действиями он не отметился.

Вторым стал полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, который набрал 134 балла. Третье место в голосовании занял форвард «Рубина» Рифат Жемалетдинов — 127 баллов.

Напомним, в прошлом сезоне эта награда досталась другому футболисту ЦСКА — Александру Головину.

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