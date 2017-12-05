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Чалов получит премию «Первая пятерка»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим молодым игроком РФПЛ в 2017 году, информирует
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим молодым игроком РФПЛ в 2017 году, информирует
Форвард набрал 165 баллов в голосовании, проведенном в рамках премии «Первая пятерка».
В минувшем сезоне форвард провел в составе армейцев 15 матчей в чемпионате России и забил шесть голов. В текущем сезоне Чалов принял участие в 13 играх за
Вторым стал полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, который набрал 134 балла. Третье место в голосовании занял форвард «Рубина» Рифат Жемалетдинов — 127 баллов.
Напомним, в прошлом сезоне эта награда досталась другому футболисту ЦСКА — Александру Головину.