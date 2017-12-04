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23:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Смолов подтвердил, что получил конкретное предложение от «Вест Хэма»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал информацию, согласно которой он мог перейти в «Вест Хэм Юнайтед».

Источник: Reuters

«Это правда. Лондонцы прислали в «Краснодар» предложение с конкретной суммой, а потом, насколько знаю, ее увеличили. Они заинтересованы, звонили мне. Но у меня еще продолжается чемпионат России. Я думаю о предложении «Вест Хэма». Просто очень много нюансов. Английский чемпионат наиболее интенсивный, сложный. А «Вест Хэм» идет внизу таблицы. Я смотрел их игру против «Сити». Вся команда обороняется. Наверное, это не совсем мой стиль.

Вообще, я всегда мечтал выиграть Лигу чемпионов с «Миланом». Но мечты корректируются, — отметил Смолов.

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