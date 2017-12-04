Смолов подтвердил, что получил конкретное предложение от «Вест Хэма»

«Это правда. Лондонцы прислали в «Краснодар» предложение с конкретной суммой, а потом, насколько знаю, ее увеличили. Они заинтересованы, звонили мне. Но у меня еще продолжается чемпионат России. Я думаю о предложении «Вест Хэма». Просто очень много нюансов. Английский чемпионат наиболее интенсивный, сложный. А «Вест Хэм» идет внизу таблицы. Я смотрел их игру против «Сити». Вся команда обороняется. Наверное, это не совсем мой стиль.