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10:43 (мск), источник: Onedivision.ru

Молодой талант «Динамо» порвал «кресты» второй раз за год

Полузащитник «Динамо» Антон Терехов перенес операцию в связи с травмой.

Источник: РИА "Новости"

Игрок получил разрыв крестообразных связок и был успешно прооперирован.

Это вторая травма «крестов» у 19-летнего Терехова за год — он получил травму в прошлом сезоне и восстановился к октябрю, успев провести 4 матча в основе.

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