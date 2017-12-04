Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Молодой талант «Динамо» порвал «кресты» второй раз за год
Полузащитник «Динамо» Антон Терехов перенес операцию в связи с травмой.
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Полузащитник «Динамо» Антон Терехов перенес операцию в связи с травмой.
Игрок получил разрыв крестообразных связок и был успешно прооперирован.
Это вторая травма «крестов» у 19-летнего Терехова за год — он получил травму в прошлом сезоне и восстановился к октябрю, успев провести 4 матча в основе.