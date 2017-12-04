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10:50 (мск), источник: Югополис

«Краснодар» извинился за включение глушилки во время матча с «Ахматом»

Инцидент объяснили «человеческим фактором».

Источник: Югополис

Коммерческий директор «Краснодара» и директор клубной академии Арам Фундукян принес извинения за то, что во время домашнего матча РФПЛ с «Ахматом» включилась глушилка.

Это произошло, когда болельщики при счете 0:2 стали скандировать кричалки с требованием отставки главного тренера «быков» Игоря Шалимова, сообщает Sports.ru.

«То, что включилась глушилка во время матча, — это ошибка персонала, человеческий фактор. Извините», — написал Фундукян в твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как ранее сообщал «Югополис», матч 19-го тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и грозненским «Ахматом», прошедший в столице Кубани 3 декабря, завершился победой кубанского клуба со счетом 3:2. Футболисты краснодарской команды уступали в два мяча, но в итоге вырвали победу, однако с пенальти не забили.

Краснодар 3:2
Первый тайм: 0:2
Ахмат
3.12.2017, 16:30 Зрители: 19286 основной раунд: 19-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Игорь Шалимов Михаил Галактионов
Голы
52′ Федор Смолов (В. Классон, М. Перейра) 10
68′ Павел Мамаев (М. Перейра, А. Гранквист) 17
90+2′ Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью (В. Классон) 22
23 Антон Швец (О. Роши) 29′
11 Силва Лима Исмаэл 37′
Нереализованные пенальти
58′ А. Гранквист 6
Составы
Андрей Синицын 88
27′ Сергей Петров 98
90′ Кристиан Рамирес 12
79′ Андреас Гранквист (к) 6
Алексей Грицаенко 26
Виктор Классон 16
58′ Маурисио Перейра 33
Юрий Газинский 8
68′ 76′ Павел Мамаев 17
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
33′ 89′ Федор Смолов 10
Андрей Иван 9
83′ Шарль Каборе 77
Вандерсон Масиэл 7
33 Виталий Гудиев 84′
40 Ризван Уциев (к) 37′
3 Заурбек Плиев
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
94 Филипе Сампайю
11 Силва Лима Исмаэл 18′
23 Антон Швец 33′
21 Одисе Роши
8 Лео Жаба 61′
13 Милад Мохаммади
95 Магомед Митришев 83′
14 Раванелли
Статистика
6 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
13 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
11 Угловые 2
12 Фолы 17
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
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