«Краснодар» извинился за включение глушилки во время матча с «Ахматом»

Источник: Югополис

Коммерческий директор «Краснодара» и директор клубной академии Арам Фундукян принес извинения за то, что во время домашнего матча РФПЛ с «Ахматом» включилась глушилка.

Это произошло, когда болельщики при счете 0:2 стали скандировать кричалки с требованием отставки главного тренера «быков» Игоря Шалимова, сообщает Sports.ru.

«То, что включилась глушилка во время матча, — это ошибка персонала, человеческий фактор. Извините», — написал Фундукян в твиттере.