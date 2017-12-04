«Краснодар» извинился за включение глушилки во время матча с «Ахматом»

Коммерческий директор «Краснодара» и директор клубной академии Арам Фундукян принес извинения за то, что во время домашнего матча РФПЛ с «Ахматом» включилась глушилка.
Это произошло, когда болельщики при счете 0:2 стали скандировать кричалки с требованием отставки главного тренера «быков» Игоря Шалимова, сообщает Sports.ru.
«То, что включилась глушилка во время матча, — это ошибка персонала, человеческий фактор. Извините», — написал Фундукян в твиттере.
Как ранее сообщал «Югополис», матч 19-го тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и грозненским «Ахматом», прошедший в столице Кубани 3 декабря, завершился победой кубанского клуба со счетом 3:2. Футболисты краснодарской команды уступали в два мяча, но в итоге вырвали победу, однако с пенальти не забили.