«СКА-Хабаровск» побил свои антирекорды в РФПЛ
«Армейцы» потерпели в Каспийске самое крупное поражение в сезоне.
«Армейцы» потерпели в Каспийске самое крупное поражение в сезоне.
Футбольная команда «СКА-Хабаровск» провела в Каспийске встречу с «Анжи». Этот матч стал худшим для «армейцев» в нынешнем сезоне: команда потерпела самое крупное поражение — 0:4 и третий раз за текущий сезон пропустила четыре мяча за игру. Хуже в этом сезоне СКА выступил только в Краснодаре, где потерпел за два игровых дня два поражения — с общим счётом 1:7.
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Ещё одна потеря для СКА в матче с «Анжи» — вынужденная замена центрального защитника Александра Пуцко. Футболист, пропустивший
«СКА-Хабаровск» не может выиграть уже семь матчей в РФПЛ. Поражение в Каспийске стало для «армейцев» пятым кряду. Следующую встречу команда проведёт 9 декабря. Соперником дальневосточников станет казанский «Рубин».