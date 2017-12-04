«СКА-Хабаровск» побил свои антирекорды в РФПЛ

Футбольная команда «СКА-Хабаровск» провела в Каспийске встречу с «Анжи». Этот матч стал худшим для «армейцев» в нынешнем сезоне: команда потерпела самое крупное поражение — 0:4 и третий раз за текущий сезон пропустила четыре мяча за игру. Хуже в этом сезоне СКА выступил только в Краснодаре, где потерпел за два игровых дня два поражения — с общим счётом 1:7.

Как сообщает пресс-служба «СКА-Хабаровска», впервые в рамках российской Премьер-лиги «армейцы» завершали матч в меньшинстве. За фол, прервавший перспективную атаку хозяев «Анжи-Арены», поле покинул голкипер Александр Криворучко. Он вышел на поле в стартовом составе СКА в третий раз в нынешнем сезоне.

Ещё одна потеря для СКА в матче с «Анжи» — вынужденная замена центрального защитника Александра Пуцко. Футболист, пропустивший из-за травмы бедра два домашних матча с ЦСКА и «Локомотивом», ушёл в раздевалку в первом тайме, уступив место Исмаилу Эдиеву. Третий раз в сезоне участие в матче не принял полузащитник Максим Казанков. Хавбека оставили в запасе.