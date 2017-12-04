Игорь Шалимов: Для тех, кто смотрит игры на позитиве, у «Краснодара» много хороших матчей

Источник: Спорт-Экспресс

Екатерина ПОТАПОВА

из Краснодара

— Первый тайм провели плохо, мяч ходил медленно, — подчеркнул Шалимов. — Пропустили два мяча со «стандарта», нарушили игровую дисциплину при втором голе. Во втором тайме разозлились, тем более «Ахмат» старался играть по счету, что нам на руку. Забили быстрый гол, не реализовали пенальти, но продолжили играть. Второй тайм переломили полностью. Приятно, что последний домашний матч в этом году выиграли.

— В ваш адрес после первого тайма болельщики кричали «уходи». Что ответите поклонникам?

— Могу ответить так: для тех, кто смотрит игры на позитиве, много хороших матчей. Понятно, что с первой четверкой мы по результату выступаем плохо, но вопрос в том, как ты смотришь игру. Настоящий болельщик смотрит и видит хорошие моменты, радуется, когда побеждаем. Когда нет результата, но игра хорошая, как с ЦСКА, настоящий болельщик это увидит.

— Что со Смоловым? И почему так мало практики получает Иван?

— Когда Смолов в порядке, нет необходимости его менять. Посмотрим, может, что-то с приводящей мышцей.

— Не слишком ли часто Синицын пропускает с прямых ударов со штрафных?

— Здесь не прямой удар. Это подача. Мы нарушили игровую дисциплину, должны были находиться на линии штрафной или 11-метровой отметке. Синицын мог выйти вперед или тот, кто играл со Швецом. Мы стараемся играть плотно при «стандартах», но тут была ошибка.

Михаил ГАЛАКТИОНОВ: «ЕСЛИ ХОТИМ ПОБЕДИТЬ, НАДО НЕ ПРИЖИМАТЬСЯ К ВОРОТАМ»

— Игра разделилась на два тайма, — подчеркнул Галактионов. — В первом мы могли увеличить преимущество, но, к сожалению, сейчас, видимо, наша психология сводится к тому, что сами себя бережем. Стараемся сохранять счет. К сожалению, прижались к воротам. Но «Краснодар» во втором тайме взвинтил темп, обладая качественными игроками. Давление во втором тайме было серьезным.

— Что сделали во втором тайме, увидев, что игра пошла не по вашему сценарию?

— Не устроило, как некоторые игроки действовали в обороне. Поэтому мы пытались насытить среднюю линию, убрали нападающего. Но за счет быстроты контроля мяча и пронизывающих передач «Краснодар» смог отыграться. В атаке у нас небольшой выбор, за счет перестановок и внутренних резервов пытаемся искать решения.

— Что сказали игрокам в раздевалке после поражения?

— Естественно, поддержал. Во-вторых, сказал то же, что и вам, — если хотим победить, надо не отбиваться, не прижиматься к воротам.

— Повлияет ли результат на ваши перспективы в клубе?