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00:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игорь Шалимов: Для тех, кто смотрит игры на позитиве, у «Краснодара» много хороших матчей

Главный тренер «Краснодара» рассказал о причинах неудачного второго тайма, а его оппонент ответил на вопрос о своем будущем на посту главного тренера.

Источник: Спорт-Экспресс

Екатерина ПОТАПОВА
из Краснодара

— Первый тайм провели плохо, мяч ходил медленно, — подчеркнул Шалимов. — Пропустили два мяча со «стандарта», нарушили игровую дисциплину при втором голе. Во втором тайме разозлились, тем более «Ахмат» старался играть по счету, что нам на руку. Забили быстрый гол, не реализовали пенальти, но продолжили играть. Второй тайм переломили полностью. Приятно, что последний домашний матч в этом году выиграли.

— В ваш адрес после первого тайма болельщики кричали «уходи». Что ответите поклонникам?

— Могу ответить так: для тех, кто смотрит игры на позитиве, много хороших матчей. Понятно, что с первой четверкой мы по результату выступаем плохо, но вопрос в том, как ты смотришь игру. Настоящий болельщик смотрит и видит хорошие моменты, радуется, когда побеждаем. Когда нет результата, но игра хорошая, как с ЦСКА, настоящий болельщик это увидит.

— Что со Смоловым? И почему так мало практики получает Иван?

— Когда Смолов в порядке, нет необходимости его менять. Посмотрим, может, что-то с приводящей мышцей.

— Не слишком ли часто Синицын пропускает с прямых ударов со штрафных?

— Здесь не прямой удар. Это подача. Мы нарушили игровую дисциплину, должны были находиться на линии штрафной или 11-метровой отметке. Синицын мог выйти вперед или тот, кто играл со Швецом. Мы стараемся играть плотно при «стандартах», но тут была ошибка.

Михаил ГАЛАКТИОНОВ: «ЕСЛИ ХОТИМ ПОБЕДИТЬ, НАДО НЕ ПРИЖИМАТЬСЯ К ВОРОТАМ»

— Игра разделилась на два тайма, — подчеркнул Галактионов. — В первом мы могли увеличить преимущество, но, к сожалению, сейчас, видимо, наша психология сводится к тому, что сами себя бережем. Стараемся сохранять счет. К сожалению, прижались к воротам. Но «Краснодар» во втором тайме взвинтил темп, обладая качественными игроками. Давление во втором тайме было серьезным.

— Что сделали во втором тайме, увидев, что игра пошла не по вашему сценарию?

— Не устроило, как некоторые игроки действовали в обороне. Поэтому мы пытались насытить среднюю линию, убрали нападающего. Но за счет быстроты контроля мяча и пронизывающих передач «Краснодар» смог отыграться. В атаке у нас небольшой выбор, за счет перестановок и внутренних резервов пытаемся искать решения.

— Что сказали игрокам в раздевалке после поражения?

— Естественно, поддержал. Во-вторых, сказал то же, что и вам, — если хотим победить, надо не отбиваться, не прижиматься к воротам.

— Повлияет ли результат на ваши перспективы в клубе?

— Мне никто ничего об этом не говорил. Считаю, это не совсем уместно на сегодняшний день. Наша задача — готовить команду от тура к туру, а все остальное — приоритет руководства клуба.

Краснодар 3:2
Первый тайм: 0:2
Ахмат
3.12.2017, 16:30 Зрители: 19286 основной раунд: 19-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Игорь Шалимов Михаил Галактионов
Голы
52′ Федор Смолов (В. Классон, М. Перейра) 10
68′ Павел Мамаев (М. Перейра, А. Гранквист) 17
90+2′ Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью (В. Классон) 22
23 Антон Швец (О. Роши) 29′
11 Силва Лима Исмаэл 37′
Нереализованные пенальти
58′ А. Гранквист 6
Составы
Андрей Синицын 88
27′ Сергей Петров 98
90′ Кристиан Рамирес 12
79′ Андреас Гранквист (к) 6
Алексей Грицаенко 26
Виктор Классон 16
58′ Маурисио Перейра 33
Юрий Газинский 8
68′ 76′ Павел Мамаев 17
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
33′ 89′ Федор Смолов 10
Андрей Иван 9
83′ Шарль Каборе 77
Вандерсон Масиэл 7
33 Виталий Гудиев 84′
40 Ризван Уциев (к) 37′
3 Заурбек Плиев
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
94 Филипе Сампайю
11 Силва Лима Исмаэл 18′
23 Антон Швец 33′
21 Одисе Роши
8 Лео Жаба 61′
13 Милад Мохаммади
95 Магомед Митришев 83′
14 Раванелли
Статистика
6 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
13 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
11 Угловые 2
12 Фолы 17
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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