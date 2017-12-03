Хабаровские развалины. «Анжи» выиграл в битве аутсайдеров

Источник: РИА "Новости"

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Для «СКА-Хабаровск» это была едва ли не последняя возможность уйти на новогодние праздники в приличном настроении и отправить всем хоть какой-то сигнал надежды и веры: «Мы не сдаемся! Мы еще способны остаться в премьер-лиге! ». Слишком уж было плохо у команды с очками, а набирать их перестало получаться даже в родных стенах, на другом конце света и лютом хабаровском морозе.

Казалось, что в матче с «Анжи» хоть какой-то шанс, но появится. Ведь и махачкалинцы не могут похвастаться стабильным футболом в нынешнем сезоне, а перед 19-м туром обитали прямо по соседству — на 15-м месте. Однако на деле выяснилось, что команда Вадима Скрипченко по сравнению с дальневосточными армейцами — словно из другой галактики. Куда выше классом, быстрее, техничнее и умнее.

Прошло 56 секунд (!) — а хозяева уже повели в счете.

Аргентинец Лескано, переехавший в Махачкалу летом по зову Александра Григоряна как раз из Хабаровска, реализовал выход один на один. Праздновать отказался, подняв руки в качестве извинений. Однако это было только начало. На 8-й минуте «Анжи» забил еще раз. А потом еще и случилось удаление вратаря Криворучко за фол «последней надежды». Вышедший Довбня (почему он вообще остался в запасе?!) успел пару раз выручить, но партнеры в обороне играли столь ужасно, что уйти сухим с поля не смог и он, пропустив дважды.

Похоже, Хабаровску можно потихоньку начинать свыкаться с мыслью, что в следующем сезоне его опять ждет ФНЛ.

ЦИФРЫ

4 — в последний раз четыре гола в премьер-лиге «Анжи» забивал в апреле 2014 года, когда обыграл дома с таким же счетом (4:0) «Динамо».

7 матчей составляет теперь безвыигрышная серия «СКА-Хабаровск». При этом лишь однажды команда сыграла вничью, а остальные шесть раз — проиграла.

ЦИТАТЫ

Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Анжи»:

— Приятно, что одержали заслуженную победу. Хочу сказать спасибо ребятам за их настрой. Мы выполнили наш план на игру, с первых минут начав оказывать давление на ворота соперника. Прессинг, желание, быстрые голы — все это послужило хорошим заделом для того, чтобы в дальнейшем держать встречу под контролем. После удаления стало понятно, что сопернику уже тяжело будет переломить ход матча.

Алексей ПОДДУБСКИЙ, главный тренер «СКА-Хабаровск»: