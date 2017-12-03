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22:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хабаровские развалины. «Анжи» выиграл в битве аутсайдеров

В матче 15-й и 16-й команд чемпионата интрига продержалась совсем недолго.

Источник: РИА "Новости"

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Для «СКА-Хабаровск» это была едва ли не последняя возможность уйти на новогодние праздники в приличном настроении и отправить всем хоть какой-то сигнал надежды и веры: «Мы не сдаемся! Мы еще способны остаться в премьер-лиге!». Слишком уж было плохо у команды с очками, а набирать их перестало получаться даже в родных стенах, на другом конце света и лютом хабаровском морозе.

Казалось, что в матче с «Анжи» хоть какой-то шанс, но появится. Ведь и махачкалинцы не могут похвастаться стабильным футболом в нынешнем сезоне, а перед 19-м туром обитали прямо по соседству — на 15-м месте. Однако на деле выяснилось, что команда Вадима Скрипченко по сравнению с дальневосточными армейцами — словно из другой галактики. Куда выше классом, быстрее, техничнее и умнее.

Прошло 56 секунд (!) — а хозяева уже повели в счете.

Аргентинец Лескано, переехавший в Махачкалу летом по зову Александра Григоряна как раз из Хабаровска, реализовал выход один на один. Праздновать отказался, подняв руки в качестве извинений. Однако это было только начало. На 8-й минуте «Анжи» забил еще раз. А потом еще и случилось удаление вратаря Криворучко за фол «последней надежды». Вышедший Довбня (почему он вообще остался в запасе?!) успел пару раз выручить, но партнеры в обороне играли столь ужасно, что уйти сухим с поля не смог и он, пропустив дважды.

Похоже, Хабаровску можно потихоньку начинать свыкаться с мыслью, что в следующем сезоне его опять ждет ФНЛ.

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ЦИФРЫ

4 — в последний раз четыре гола в премьер-лиге «Анжи» забивал в апреле 2014 года, когда обыграл дома с таким же счетом (4:0) «Динамо».

7 матчей составляет теперь безвыигрышная серия «СКА-Хабаровск». При этом лишь однажды команда сыграла вничью, а остальные шесть раз — проиграла.

ЦИТАТЫ

Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Анжи»:

— Приятно, что одержали заслуженную победу. Хочу сказать спасибо ребятам за их настрой. Мы выполнили наш план на игру, с первых минут начав оказывать давление на ворота соперника. Прессинг, желание, быстрые голы — все это послужило хорошим заделом для того, чтобы в дальнейшем держать встречу под контролем. После удаления стало понятно, что сопернику уже тяжело будет переломить ход матча.

Алексей ПОДДУБСКИЙ, главный тренер «СКА-Хабаровск»:

— Провалили начало матча. Видимо, слишком много времени провели в Хабаровске. Почти месяц никуда не выезжали, тренировались и играли на искусственном поле. А тут — смена грунта. Ноги оказались тяжелыми.

Анжи 4:0
Первый тайм: 3:0
СКА-Хабаровск
3.12.2017, 19:00 Зрители: 3100 основной раунд: 19-й тур Анжи Арена
Главные тренеры
Вадим Скрипченко Алексей Поддубский
Голы
1′ Хуан Эдуардо Лескано (И. Маркелов) 99
8′ Владимир Полуяхтов 3
43′ Иван Маркелов 88
85′ Игорь Армаш (Г. Тетрашвили) 14
Составы
Георгий Лория 47
Владимир Полуяхтов 3
Мирал Самарджич 52
Сергей Брызгалов 92
Иван Маркелов 88
Хуан Эдуардо Лескано 99
Гурам Тетрашвили (к) 2
Михаил Бакаев 78
89′ Игорь Армаш 14
Магомед Эльмурзаев 95
89′ Арсен Хубулов 8
Павел Яковлев 91
77′ Олег Данченко 94
Иван Иванченко 74
55 Александр Криворучко 27′
13 Александр Димидко (к)
26 Александр Черевко
88 Георгий Наваловский
77 Константин Савичев
78 Николай Калинский
10 Владислав Никифоров
19 Виталий Федотов
5 Александр Пуцко 22′
3 Исмаил Эдиев
15 Евгений Баляйкин 31′
1 Александр Довбня
11 Мирослав Маркович 52′
91 Венцислав Христов
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
6 Голевые моменты 1
19 Удары (всего) 3
10 Удары в створ 1
7 Угловые 3
11 Фолы 6
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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