Хабаровские развалины. «Анжи» выиграл в битве аутсайдеров
В матче 15-й и 16-й команд чемпионата интрига продержалась совсем недолго.
В матче 15-й и 16-й команд чемпионата интрига продержалась совсем недолго.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Для «СКА-Хабаровск» это была едва ли не последняя возможность уйти на новогодние праздники в приличном настроении и отправить всем хоть
Казалось, что в матче с «Анжи» хоть
Аргентинец Лескано, переехавший в Махачкалу летом по зову Александра Григоряна как раз из Хабаровска, реализовал выход один на один. Праздновать отказался, подняв руки в качестве извинений. Однако это было только начало. На 8-й минуте «Анжи» забил еще раз. А потом еще и случилось удаление вратаря Криворучко за фол «последней надежды». Вышедший Довбня (почему он вообще остался в запасе?!) успел пару раз выручить, но партнеры в обороне играли столь ужасно, что уйти сухим с поля не смог и он, пропустив дважды.
Похоже, Хабаровску можно потихоньку начинать свыкаться с мыслью, что в следующем сезоне его опять ждет ФНЛ.
ЦИФРЫ
4 — в последний раз четыре гола в
7 матчей составляет теперь безвыигрышная серия «СКА-Хабаровск». При этом лишь однажды команда сыграла вничью, а остальные шесть раз — проиграла.
ЦИТАТЫ
Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер «Анжи»:
— Приятно, что одержали заслуженную победу. Хочу сказать спасибо ребятам за их настрой. Мы выполнили наш план на игру, с первых минут начав оказывать давление на ворота соперника. Прессинг, желание, быстрые голы — все это послужило хорошим заделом для того, чтобы в дальнейшем держать встречу под контролем. После удаления стало понятно, что сопернику уже тяжело будет переломить ход матча.
Алексей ПОДДУБСКИЙ, главный тренер «СКА-Хабаровск»:
— Провалили начало матча. Видимо, слишком много времени провели в Хабаровске. Почти месяц никуда не выезжали, тренировались и играли на искусственном поле. А тут — смена грунта. Ноги оказались тяжелыми.
|Анжи
|
4:0
Первый тайм: 3:0
|СКА-Хабаровск
|Вадим Скрипченко
|Алексей Поддубский
|
|
|
|
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|1
|6
|Голевые моменты
|1
|19
|Удары (всего)
|3
|10
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|6
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)