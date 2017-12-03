От 0:2 к 3:2! «Ахмат» заставил «быков» разозлиться

Источник: Спорт-Экспресс

ТОГДА И СЕЙЧАС

В начале сезона, когда «Краснодар» еще выглядел привычно многообещающим — и еще не вылетел из Лиги Европы, — «быки» на пару с «Ахматом» устроили замечательную битву в чеченской столице. Тогда в последние 20 минут счет менялся четыре раза, а забивший победный гол «быков» 18-летний Игнатьев заявил о себе практически как о конкуренте Смолова. Мальчишка забил потом и «Црвене Звезде» — но с тех пор пропал из основы без следа, а краснодарская команда перестала баловать публику ядерными концовками и будить в ней восторженные эмоции.

Нет-нет, я вовсе не собираюсь скрещивать воедино два разных факта и связывать игровые проблемы с неготовностью юного футболиста стабильно выступать на взрослом уровне или недоверием к нему со стороны тренеров. Просто подумал, что всего-то три месяца назад «Краснодар» воспринимали совсем иначе, чем нынче: уважали за настойчивость и неуклонный рост, ценили за радость, которую он дарил своим футболом, и в тех условиях дублерам было легче раскрыться. Сейчас же отношение к «быкам» скорее снисходительно-скептическое, поскольку во всех важных и сложных матчах они представали беспомощными телятами.

ПО СТОЛБОВОЙ ДОРОГЕ

Вот и «Ахмат», похоже, этим чувством проникся. У того, былого «Краснодара» он почел бы за счастье вымолить на выезде ничью и даже минимальное поражение считал почетным — а с нынешнего решил стрясти три очка, как с куста, без лишних церемоний. И разговор на поле (я про язык футбола) повел, как с самозванцем, который занимает в топ-5 премьер-лиги не свое, а его, «Ахмата», место. Тем более что хозяева сами допускали такую развязность со своими твердолобыми попытками пройти к воротам непременно через центр с коротким полупасом и темпом «вполноги». Все это грозненцы невозмутимо пресекали и при каждом удобном случае жалили, как слепни, ответными выпадами.

На жиденький гол «Краснодар» как будто все же наработал — но судья Иванов отказался назначить 11-метровый за падение Классона. Ну да и назначь он, вряд ли игра поменяла бы генеральную линию и свернула со столбовой дороги, проложенной гостями. А уж они-то наработали на полноценные голы. Зная, что краснодарцы категорически плохо отбивают «стандарты», «Ахмат» использовал это с особым усердием. Конечно, подвел Городов — не рискнул расталкивать заслон и застрял на полпути в эпизоде с первым голом, не просчитал отскоки и, по сути, зевнул нырок мяча, смущенный к тому же зачем-то маячившим перед глазами Газинским, во втором. Но и такие ляпсусы всегда ложатся в копилку более сильного — по праву того, «кто везет».

ПОДМЕНИЛИ СОПЕРНИКА?

При таком раскладе есть опасность расслабиться и преждевременно поверить в окончательный успех. Команды устойчивые, обожженные порохом крупнейших сражений, те, что зовутся грандами, в курсе и не теряют бдительности. «Ахмат» же пока еще слишком мало видел в большом футболе — и потому, наверное, оказался не готов к урагану краснодарских атак во втором тайме. «Краснодар» выскочил на него как раненный зверь, и пока гости пытались выяснить, не подменили ли им ненароком соперника в перерыве, переодев в майки «быков» каких-то монстров, в их штрафной назрел переполох. Скорость игры выросла до крейсерской, и грозненцы в некоторые моменты перестали за ней успевать.

Очень быстро разозленный Смолов после изящной комбинации, перехвалить которую не позволяет явный развал защиты «Ахмата», вколотил мяч под перекладину с нескольких метров. Следом он же в столкновении с Уциевым упал навзничь, дав судье повод вернуть должок за пенальти: нарушение-то было, но за пределами штрафной. От результативной ошибки Иванова спасли Гранквист бездарным ударом и Гудиев шикарным броском. Но к чести «Краснодара», его эта неудача не доломала: он вновь понесся на штурм, и, в конце концов, Гранквист даже исправился, протащив мяч до ворот и передав на гол Мамаеву через Перейру. Оборона гостей в этот момент представляла собой руины.

МОЛОДЦЫ, НО…

Год, полгода и даже три месяца назад подобный поворот событий осчастливил бы футбольную часть России, искренне болевшую за «быков», и та неистово пожелала бы им довести поворот игры до 180 градусов, а в компенсированное время вообще сошла с ума от радости. Теперь же есть подозрение, что большинство любителей футбола осталось равнодушным еще и потому, надо признать это честно, что очень немногие болеют за Шалимова.

«Краснодар», безусловно, достоин восхищения с криками «браво» за страсть и волю, с которыми он провел вторую половину матча, за полный, до дна выплеск энергии и мастерства, благодаря чему он и смог превратить поражение в красивый, сказочный выигрыш. К тому же он вновь исполнил ядерную концовку — как во времена, когда его чтили всенародно, да и победный мяч провел любимец публики Жоаузинью, что тоже символично. И позволяет по крайней мере помечтать, что «тот» «Краснодар» возвращается — по крайней мере на пути к этому.