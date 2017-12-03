От 0:2 к 3:2! «Ахмат» заставил «быков» разозлиться
«Краснодар», как и в первом круге, вырвал победу у грозненцев на последних секундах.
«Краснодар», как и в первом круге, вырвал победу у грозненцев на последних секундах.
ТОГДА И СЕЙЧАС
В начале сезона, когда «Краснодар» еще выглядел привычно многообещающим — и еще не вылетел из Лиги Европы, — «быки» на пару с «Ахматом» устроили замечательную битву в чеченской столице. Тогда в последние 20 минут счет менялся четыре раза, а забивший победный гол «быков» 18-летний Игнатьев заявил о себе практически как о конкуренте Смолова. Мальчишка забил потом и «Црвене Звезде» — но с тех пор пропал из основы без следа, а краснодарская команда перестала баловать публику ядерными концовками и будить в ней восторженные эмоции.
ПО СТОЛБОВОЙ ДОРОГЕ
Вот и «Ахмат», похоже, этим чувством проникся. У того, былого «Краснодара» он почел бы за счастье вымолить на выезде ничью и даже минимальное поражение считал почетным — а с нынешнего решил стрясти три очка, как с куста, без лишних церемоний. И разговор на поле (я про язык футбола) повел, как с самозванцем, который занимает в топ-5
На жиденький гол «Краснодар» как будто все же наработал — но судья Иванов отказался назначить 11-метровый за падение Классона. Ну да и назначь он, вряд ли игра поменяла бы генеральную линию и свернула со столбовой дороги, проложенной гостями. А уж
ПОДМЕНИЛИ СОПЕРНИКА?
При таком раскладе есть опасность расслабиться и преждевременно поверить в окончательный успех. Команды устойчивые, обожженные порохом крупнейших сражений, те, что зовутся грандами, в курсе и не теряют бдительности. «Ахмат» же пока еще слишком мало видел в большом футболе — и потому, наверное, оказался не готов к урагану краснодарских атак во втором тайме. «Краснодар» выскочил на него как раненный зверь, и пока гости пытались выяснить, не подменили ли им ненароком соперника в перерыве, переодев в майки «быков»
Очень быстро разозленный Смолов после изящной комбинации, перехвалить которую не позволяет явный развал защиты «Ахмата», вколотил мяч под перекладину с нескольких метров. Следом он же в столкновении с Уциевым упал навзничь, дав судье повод вернуть должок за пенальти:
МОЛОДЦЫ, НО…
Год, полгода и даже три месяца назад подобный поворот событий осчастливил бы футбольную часть России, искренне болевшую за «быков», и та неистово пожелала бы им довести поворот игры до 180 градусов, а в компенсированное время вообще сошла с ума от радости. Теперь же есть подозрение, что большинство любителей футбола осталось равнодушным еще и потому, надо признать это честно, что очень немногие болеют за Шалимова.
«Краснодар», безусловно, достоин восхищения с криками «браво» за страсть и волю, с которыми он провел вторую половину матча, за полный, до дна выплеск энергии и мастерства, благодаря чему он и смог превратить поражение в красивый, сказочный выигрыш. К тому же он вновь исполнил ядерную концовку — как во времена, когда его чтили всенародно, да и победный мяч провел любимец публики Жоаузинью, что тоже символично. И позволяет по крайней мере помечтать, что «тот» «Краснодар» возвращается — по крайней мере на пути к этому.
Но в течение нескольких месяцев «быки», сами того, конечно, не желая, отваживали поклонников. И одним таймом, даже таким восхитительным, те чувства не вернешь.
|Игорь Шалимов
|Михаил Галактионов
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|6
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|13
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|17
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)