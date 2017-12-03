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3 декабря, источник: Спорт-Экспресс

От 0:2 к 3:2! «Ахмат» заставил «быков» разозлиться

«Краснодар», как и в первом круге, вырвал победу у грозненцев на последних секундах.

Источник: Спорт-Экспресс

ТОГДА И СЕЙЧАС

В начале сезона, когда «Краснодар» еще выглядел привычно многообещающим — и еще не вылетел из Лиги Европы, — «быки» на пару с «Ахматом» устроили замечательную битву в чеченской столице. Тогда в последние 20 минут счет менялся четыре раза, а забивший победный гол «быков» 18-летний Игнатьев заявил о себе практически как о конкуренте Смолова. Мальчишка забил потом и «Црвене Звезде» — но с тех пор пропал из основы без следа, а краснодарская команда перестала баловать публику ядерными концовками и будить в ней восторженные эмоции.

Нет-нет, я вовсе не собираюсь скрещивать воедино два разных факта и связывать игровые проблемы с неготовностью юного футболиста стабильно выступать на взрослом уровне или недоверием к нему со стороны тренеров. Просто подумал, что всего-то три месяца назад «Краснодар» воспринимали совсем иначе, чем нынче: уважали за настойчивость и неуклонный рост, ценили за радость, которую он дарил своим футболом, и в тех условиях дублерам было легче раскрыться. Сейчас же отношение к «быкам» скорее снисходительно-скептическое, поскольку во всех важных и сложных матчах они представали беспомощными телятами.

ПО СТОЛБОВОЙ ДОРОГЕ

Вот и «Ахмат», похоже, этим чувством проникся. У того, былого «Краснодара» он почел бы за счастье вымолить на выезде ничью и даже минимальное поражение считал почетным — а с нынешнего решил стрясти три очка, как с куста, без лишних церемоний. И разговор на поле (я про язык футбола) повел, как с самозванцем, который занимает в топ-5 премьер-лиги не свое, а его, «Ахмата», место. Тем более что хозяева сами допускали такую развязность со своими твердолобыми попытками пройти к воротам непременно через центр с коротким полупасом и темпом «вполноги». Все это грозненцы невозмутимо пресекали и при каждом удобном случае жалили, как слепни, ответными выпадами.

На жиденький гол «Краснодар» как будто все же наработал — но судья Иванов отказался назначить 11-метровый за падение Классона. Ну да и назначь он, вряд ли игра поменяла бы генеральную линию и свернула со столбовой дороги, проложенной гостями. А уж они-то наработали на полноценные голы. Зная, что краснодарцы категорически плохо отбивают «стандарты», «Ахмат» использовал это с особым усердием. Конечно, подвел Городов — не рискнул расталкивать заслон и застрял на полпути в эпизоде с первым голом, не просчитал отскоки и, по сути, зевнул нырок мяча, смущенный к тому же зачем-то маячившим перед глазами Газинским, во втором. Но и такие ляпсусы всегда ложатся в копилку более сильного — по праву того, «кто везет».

ПОДМЕНИЛИ СОПЕРНИКА?

При таком раскладе есть опасность расслабиться и преждевременно поверить в окончательный успех. Команды устойчивые, обожженные порохом крупнейших сражений, те, что зовутся грандами, в курсе и не теряют бдительности. «Ахмат» же пока еще слишком мало видел в большом футболе — и потому, наверное, оказался не готов к урагану краснодарских атак во втором тайме. «Краснодар» выскочил на него как раненный зверь, и пока гости пытались выяснить, не подменили ли им ненароком соперника в перерыве, переодев в майки «быков» каких-то монстров, в их штрафной назрел переполох. Скорость игры выросла до крейсерской, и грозненцы в некоторые моменты перестали за ней успевать.

Очень быстро разозленный Смолов после изящной комбинации, перехвалить которую не позволяет явный развал защиты «Ахмата», вколотил мяч под перекладину с нескольких метров. Следом он же в столкновении с Уциевым упал навзничь, дав судье повод вернуть должок за пенальти: нарушение-то было, но за пределами штрафной. От результативной ошибки Иванова спасли Гранквист бездарным ударом и Гудиев шикарным броском. Но к чести «Краснодара», его эта неудача не доломала: он вновь понесся на штурм, и, в конце концов, Гранквист даже исправился, протащив мяч до ворот и передав на гол Мамаеву через Перейру. Оборона гостей в этот момент представляла собой руины.

МОЛОДЦЫ, НО…

Год, полгода и даже три месяца назад подобный поворот событий осчастливил бы футбольную часть России, искренне болевшую за «быков», и та неистово пожелала бы им довести поворот игры до 180 градусов, а в компенсированное время вообще сошла с ума от радости. Теперь же есть подозрение, что большинство любителей футбола осталось равнодушным еще и потому, надо признать это честно, что очень немногие болеют за Шалимова.

«Краснодар», безусловно, достоин восхищения с криками «браво» за страсть и волю, с которыми он провел вторую половину матча, за полный, до дна выплеск энергии и мастерства, благодаря чему он и смог превратить поражение в красивый, сказочный выигрыш. К тому же он вновь исполнил ядерную концовку — как во времена, когда его чтили всенародно, да и победный мяч провел любимец публики Жоаузинью, что тоже символично. И позволяет по крайней мере помечтать, что «тот» «Краснодар» возвращается — по крайней мере на пути к этому.

Но в течение нескольких месяцев «быки», сами того, конечно, не желая, отваживали поклонников. И одним таймом, даже таким восхитительным, те чувства не вернешь.

Краснодар 3:2
Первый тайм: 0:2
Ахмат
3.12.2017, 16:30 Зрители: 19286 основной раунд: 19-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Игорь Шалимов Михаил Галактионов
Голы
52′ Федор Смолов (В. Классон, М. Перейра) 10
68′ Павел Мамаев (М. Перейра, А. Гранквист) 17
90+2′ Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью (В. Классон) 22
23 Антон Швец (О. Роши) 29′
11 Силва Лима Исмаэл 37′
Нереализованные пенальти
58′ А. Гранквист 6
Составы
Андрей Синицын 88
27′ Сергей Петров 98
90′ Кристиан Рамирес 12
79′ Андреас Гранквист (к) 6
Алексей Грицаенко 26
Виктор Классон 16
58′ Маурисио Перейра 33
Юрий Газинский 8
68′ 76′ Павел Мамаев 17
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
33′ 89′ Федор Смолов 10
Андрей Иван 9
83′ Шарль Каборе 77
Вандерсон Масиэл 7
33 Виталий Гудиев 84′
40 Ризван Уциев (к) 37′
3 Заурбек Плиев
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
94 Филипе Сампайю
11 Силва Лима Исмаэл 18′
23 Антон Швец 33′
21 Одисе Роши
8 Лео Жаба 61′
13 Милад Мохаммади
95 Магомед Митришев 83′
14 Раванелли
Статистика
6 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
13 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
11 Угловые 2
12 Фолы 17
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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