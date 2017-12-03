«Краснодар» победил «Ахмат» в матче РФПЛ, отыгравшись со счета 0:2

Источник: РИА "Новости"

У хозяев отличились Федор Смолов (52-я минута), Павел Мамаев (68) и Жоаозиньо (90). В составе гостей голы забили Антон Швец (29) и Исмаэл (36). На 58-й минуте капитан «Краснодара» Андреас Гранквист не реализовал пенальти.

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Олег Иванов попал в заявку «Ахмата» впервые с 10 сентября. В середине октября грозненский клуб сообщил, что у 31-летнего полузащитника диагностирована грыжа позвонка шейного отдела. В игре с «Краснодаром» Иванов провел весь матч в запасе.

Краснодарская команда набрала 33 очка и занимает пятое место в таблице чемпионата России, «Ахмат» с 25 очками расположился на седьмой строчке.