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19:03 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» победил «Ахмат» в матче РФПЛ, отыгравшись со счета 0:2

ТАСС, 3 декабря. «Краснодар» победил грозненский «Ахмат» со счетом 3:2 в домашнем матче 19-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Источник: РИА "Новости"

У хозяев отличились Федор Смолов (52-я минута), Павел Мамаев (68) и Жоаозиньо (90). В составе гостей голы забили Антон Швец (29) и Исмаэл (36). На 58-й минуте капитан «Краснодара» Андреас Гранквист не реализовал пенальти.

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Олег Иванов попал в заявку «Ахмата» впервые с 10 сентября. В середине октября грозненский клуб сообщил, что у 31-летнего полузащитника диагностирована грыжа позвонка шейного отдела. В игре с «Краснодаром» Иванов провел весь матч в запасе.

Краснодарская команда набрала 33 очка и занимает пятое место в таблице чемпионата России, «Ахмат» с 25 очками расположился на седьмой строчке.

В следующем туре «Краснодар» в гостях встретится с пермским «Амкаром» 10 декабря, «Ахмат» проведет домашний матч против петербургского «Зенита» 11 декабря.

Краснодар 3:2
Первый тайм: 0:2
Ахмат
3.12.2017, 16:30 Зрители: 19286 основной раунд: 19-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Игорь Шалимов Михаил Галактионов
Голы
52′ Федор Смолов (В. Классон, М. Перейра) 10
68′ Павел Мамаев (М. Перейра, А. Гранквист) 17
90+2′ Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью (В. Классон) 22
23 Антон Швец (О. Роши) 29′
11 Силва Лима Исмаэл 37′
Нереализованные пенальти
58′ А. Гранквист 6
Составы
Андрей Синицын 88
27′ Сергей Петров 98
90′ Кристиан Рамирес 12
79′ Андреас Гранквист (к) 6
Алексей Грицаенко 26
Виктор Классон 16
58′ Маурисио Перейра 33
Юрий Газинский 8
68′ 76′ Павел Мамаев 17
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
33′ 89′ Федор Смолов 10
Андрей Иван 9
83′ Шарль Каборе 77
Вандерсон Масиэл 7
33 Виталий Гудиев 84′
40 Ризван Уциев (к) 37′
3 Заурбек Плиев
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
94 Филипе Сампайю
11 Силва Лима Исмаэл 18′
23 Антон Швец 33′
21 Одисе Роши
8 Лео Жаба 61′
13 Милад Мохаммади
95 Магомед Митришев 83′
14 Раванелли
Статистика
6 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
13 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
11 Угловые 2
12 Фолы 17
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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