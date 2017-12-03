Тайсон прибыл в Алматы в качестве спикера на Synergy Global Forum.
«Анжи» — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Анжи» и «СКА-Хабаровск» на матч 19-го тура российской
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Стали известны стартовые составы «Анжи» и «СКА-Хабаровск» на матч 19-го тура российской
«Анжи»: Лория, Армаш, Брызгалов, Самарджич, Полуяхтов, Тетрашвили, Бакаев, Данченко, Хубулов, Маркелов, Лескано.
«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Черевко, Димидко, Пуцко, Калинский, Савичев, Федотов, Баляйкин, Никифоров, Наваловский, Маркович.