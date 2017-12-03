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18:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Анжи» — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «СКА-Хабаровск» на матч 19-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» сегодня, 3 декабря.

Источник: РИА "Новости"

«Анжи»: Лория, Армаш, Брызгалов, Самарджич, Полуяхтов, Тетрашвили, Бакаев, Данченко, Хубулов, Маркелов, Лескано.

«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Черевко, Димидко, Пуцко, Калинский, Савичев, Федотов, Баляйкин, Никифоров, Наваловский, Маркович.

Анжи
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