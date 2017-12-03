«Уфа» — «Амкар»: Игбун разрушил пермскую оборону

Источник: Спорт-Экспресс

УФА — АМКАР — 3:0 (0:0)

Голы: ИГБУН (Йокич), 53 — 1:0. ИГБУН, 69 — 2:0. ОБЛЯКОВ (Игбун, Стоцкий), 80 — 3:0.

«Уфа»: 31. Беленов, 33. Сухов, 20. Тумасян, 4. Никитин, 3. Аликин (к), 5. Йокич, 19. Пауревич (13. Засеев, 84), 6. Салатич, 39. Стоцкий (70. Сафрониди, 88), 57. Кротов (98. Обляков, 77), 44. Игбун.

Запасные: 88. Шелия, 55. Табидзе, 87. Безденежных, 8. Карп, 99. Абдулавов, 21. Фатаи.

Главный тренер — Сергей СЕМАК.

«Амкар»: 1. Нигматуллин, 41. Белоруков (26. Форбс, 76), 3. Занев (к), 8. Огуде, 2. Милькович, 17. Гащенков (10. Шаваев, 86), 66. Эззатоллахи, 5. Гол (16. Баланович, 60), 20. Комолов, 19. Идову, 27. Костюков.

Запасные: 95. Вамбольт, 15. Хомич, 6. Конде, 32. Мельников, 77. Салугин, 14. Прокофьев, 9. Бодул.

Главный тренер — Гаджи ГАДЖИЕВ.

Предупреждения: Йокич, 64 (неспорт. повед.). Никитин, 85 (грубая игра). — -

Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Шаламберидзе (Москва), Демешко (Химки).

3 декабря. Уфа. Стадион «Нефтяник». -3 градуса. (вмещает 15 200).

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 19, 3.12.2017, 14:00 Уфа 3 Амкар 0

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ.

«Уфа» и «Амкар» не могут похвастаться длинными скамейками, поэтому дисквалификации Живоглядова, Сысуева и Зайцева заставили тренеров поломать головы. И если Сергей Семак серьезной перестройки избежал, то Гаджи Гаджиеву с учетом травм ряда игроков обороны пришлось переквалифицировать в центрального защитника универсала Огуде. Нигериец грамотно читал игру, был хорош в многочисленных единоборствах, а перед уходом на перерыв нейтрализовал один из самых опасных моментов у ворот Нигматуллина, приняв на себя плотный удар Салатича.

В целом же игра двух пляшущих от оборонительной печки команд оправдывала ожидания: максимальная плотность на каждом участке поля, обилие единоборств и минимум свободного пространства для атакующих футболистов. По такой игре едва ли не на первый план выходили «стандарты», которые и принесли успех «Уфе». Удивило только то, что откликнувшийся на подачу Йокича Игбун бил головой даже без намека на серьезное сопротивление.

Пермяки попытались организовать давление на ворота Беленова, но лишь нарвались на блестящую контратаку. Пауревич преуспел на подборе после очередной амкаровской подачи и из собственной штрафной отправил мяч на ход наконец-то получившему простор Игбуну. Теоретически его еще могли настигнуть защитники, однако выбежавший вперед Нигматуллин облегчил форварду задачу, и тот, пробросив мяч мимо голкипера, от бровки запустил мяч в пустые ворота. А в концовке герой матча еще и ассистировал установившему окончательный счет Облякову.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BcPaYeGnrg7/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">По-бе-да!!!!!!!! ⚽️⚽️⚽️✊️ #УфаАмкар #фкУфа</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от ФК "УФА"/ FC UFA (@ufafc) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-03T12:54:25+00:00">Дек 3 2017 в 4:54 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ЦИФРЫ.

3 из шести голов Игбуна в этом сезоне оказались победными, причем успехи нигерийца пришлись на достигшую пяти матчей домашнюю выигрышную серию команды Сергея Семака.

567 минут с 13 августа пермяки не пропускали в гостевых матчах.

ЦИТАТЫ.

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара»:

— Мы нормально играли в первом тайме, а во втором, как говорил Валерий Васильевич Лобановский, показали дворовый футбол. Это выражалось в безобразных действиях в обороне, где при любом счете надо действовать надежно и аккуратно. Мы же куда-то бежали, открыли все «дырки». При первом голе были наблюдателями: один наблюдал как подавали, второй — как забивали.

Сергей СЕМАК, главный тренер «Уфы»: