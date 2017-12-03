Зимний чемпион — это серьёзно? 5 вдохновляющих примеров для «Локомотива»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
Принц Швеции Карл Филипп окрестил сына
10 стран с самой дешевой ипотекой
ЕС снял некоторые санкции с России
Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Сент-Этьен
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер
Кьево
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар0
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Борнмут0
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Звезда К1
Сталь Д0
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
18:00
Ворскла
Александрия
Футбол. Зарубежный
18:15
Хетафе
Валенсия
Футбол. Зарубежный
15:00
Карпаты1
Олимпик Д1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
19:00
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:00
Кан
Лион
Футбол. Зарубежный
14:30
Беневенто2
Милан2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа3
Амкар0
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес3
Вильярреал1
Футбол. Зарубежный
20:00
Вольфсбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Динамо К
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
22:45
Лас-Пальмас
Бетис
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Марсель
Все события
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Зимний чемпион — это серьёзно? Вдохновляющие примеры для «Локо»
Фигуристка Медведева примет участие в заседании исполкома МОК
Наталья Водянова в кокошнике появилась на публике
Крис Пратт и Анна Фэрис подали заявление на развод
Повышенная чувствительность к звукам разрушила жизнь школьницы
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
7Гран-при Абу-Даби
15ЦСКА — «Тосно»: три пенальти, шесть голов
16:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Зимний чемпион — это серьёзно? 5 вдохновляющих примеров для «Локомотива»

«Локомотив» совсем немного отстаёт от чемпионского графика «Спартака».

Источник: РИА "Новости"

Трудовой победой над застёгнутым на все пуговицы «Рубином» столичный «Локомотив» обеспечил себе единоличное лидерство в РФПЛ как минимум до марта. В лучшем для себя случае «Зенит» может подсократить отставание от «железнодорожников» в заключительном туре года, но не догнать. Трофеев за этот «зимнее чемпионство» не вручают, медалей на шею не вешают, однако ценность промежуточного успеха не только моральным удовлетворением измеряется. Как показывает практика, лидер первой части сезона зачастую первым и приходит на финиш. Исключение из этого правила было ровно одно — на то оно и исключение.

Читайте также
Семин: Не сравнивайте нас со «Спартаком», мы сами по себе

2011/12

Зимний чемпион — «Зенит». Процент набранных очков — 68,4.

Чемпион — «Зенит».

Переходной чемпионат между «советской» формулой проведения и «европейской» не уместился в один календарный год, растянувшись фактически на полтора. Естественно, что на столь длительной дистанции команды не избежали спадов — этим, а также нестабильностью лидеров, и объясняется относительно невысокий показатель зимнего чемпиона — менее 70% набранных очков. Тем не менее по весне, когда суммарный уровень сопротивления значительно повысился (фавориты играли только с фаворитами, а аутсайдеры — с аутсайдерами), «Зенит» не только не растерял преимущества над конкурентами — нарастил его. Итоговый отрыв петербуржцев от «Спартака» составил 13 очков.

2012/13

Зимний чемпион — ЦСКА. Процент набранных очков — 75,4.

Чемпион — ЦСКА.

В ходе первого осенне-весеннего сезона стандартного формата сразу пять команд успели полидировать до наступления зимы — «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Терек» (представьте себе, было и такое) и «Анжи», но начиная с 13-го тура «армейцы» никого не пускали на передовую позицию. Двухочковое преимущество красно-синих над звёздной махачкалинской братией по итогам первой части сезона обещало увлекательную концовку, однако её не получилось. Конкуренты банально не выдержали темпа, взятого ЦСКА. Единственное, что удалось «Зениту», это выдавить «Анжи» из зоны Лиги чемпионов.

Читайте также
Фарфан признан лучшим игроком «Локомотива» в ноябре

2013/14

Зимний чемпион — «Зенит». Процент набранных очков — 70.

Чемпион — ЦСКА.

Чемпионат четырёхлетней давности выдался по-настоящему огненным. О градусе накала в нём красноречиво скажут двоевластие «Зенита» с «Локомотивом» и очко отрыва пары лидеров от «Спартака» по итогам 19 игровых дней. Будущий чемпион по итогам половины лета, всей осени и кусочка зимы устроился на скромной пятой позиции. Но когда разогнался, остановить его никто не смог. После поражения в дерби от «Динамо» в стартовом туре 2014 года более ЦСКА очков не терял. 30 из 30 выбил! Феноменальный весенний спурт и обеспечил «армейцам» второй подряд титул. Ни до, ни после ЦСКА такой фокус никто не проворачивал.

2014/15

Зимний чемпион — «Зенит». Процент набранных очков — 80,3.

Чемпион — «Зенит».

Пожалуй, самый скучный сезон с точки зрения «золотой» интриги. Романтики от футбола болезненно морщились от прагматичного стиля Виллаш-Боаша (школа Моуринью), но умения брать своё у молодого португальского Мистера было не отнять. Его «Зенит» лидировал со второго по 30-й тур включительно.

Читайте также
«Локомотив» обыграл «Рубин» благодаря голу Фарфана на 87-й минуте

2015/16

Зимний чемпион — ЦСКА. Процент набранных очков — 68,5.

Чемпион — ЦСКА.

Пожалуй, больше всего нервных клеток у Леонида Слуцкого сожрал третий поход за чемпионским кубком. Благодаря похвальному упрямству суровых ростовских мужиков, впервые в жизни охваченных «золотой лихорадкой», интрига в чемпионате сохранялась до последнего судейского свистка в Казани. Не соверши капитан «армейцев» Акинфеев свой знаменитый двойной сейв в столице Татарстана, у трофея скорее всего появился бы новый обладатель. Абсолютно новый. С огромным трудом и колоссальными моральными издержками москвичи удержали минимальное преимущество над «Рубином» и довели до логического конца начатое осенью. По итогам первого этапа сезона преимущество ЦСКА над «Ростовом» исчислялось тремя пунктами.

2016/17

Зимний чемпион — «Спартак». Процент набранных очков — 78,4.

Чемпион — «Спартак».

Чемпионский «Спартак» отличала удивительная бескомпромиссность: за первые 17 туров сезона красно-белые только раз довольствовались миром («Зенит» с ЦСКА на этом отрезке в пять раз чаще делили очки с противниками). Поднявшись на табличную вершину после четвёртого тура, более столичный клуб с неё не спускался, обеспечив себе трофей досрочно.

2017/18

Зимний чемпион — «Локомотив».

Вполне чемпионского графика — 73,7% очков — придерживается «Локомотив». Победы в первом круге над всеми прямыми конкурентами (над ЦСКА, «Спартаком» и «Зенитом» — в гостях!) лишний раз подтвердили серьёзность намерений красно-зелёных. В сложившейся ситуации рассуждения о месте в пятёрке выглядят плохо скрываемым лукавством. Пора откровенно признать: «Локо» — главный фаворит сезона.

Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Летнее обострение. Косплей в купальниках
Жеребьёвка ЧМ-2018: корзины, расклады, варианты для России
Родченков: Пусть россияне выступают под нейтральным флагом
Свет в беспросветности. Как Юрлова вытягивает Россию к элите
Фигуристка Медведева примет участие в заседании исполкома МОК
WADA подтвердило подлинность переданных информатором данных
Глава СБР: Был осьминог Пауль. Родченков мне очень его напомнил
«Краснодар» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы
Новости
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь