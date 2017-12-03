Зимний чемпион — это серьёзно? 5 вдохновляющих примеров для «Локомотива»
«Локомотив» совсем немного отстаёт от чемпионского графика «Спартака».
«Локомотив» совсем немного отстаёт от чемпионского графика «Спартака».
Трудовой победой над застёгнутым на все пуговицы «Рубином» столичный «Локомотив» обеспечил себе единоличное лидерство в РФПЛ как минимум до марта. В лучшем для себя случае «Зенит» может подсократить отставание от «железнодорожников» в заключительном туре года, но не догнать. Трофеев за этот «зимнее чемпионство» не вручают, медалей на шею не вешают, однако ценность промежуточного успеха не только моральным удовлетворением измеряется. Как показывает практика, лидер первой части сезона зачастую первым и приходит на финиш. Исключение из этого правила было ровно одно — на то оно и исключение.
2011/12
Зимний чемпион — «Зенит». Процент набранных очков — 68,4.
Чемпион — «Зенит».
Переходной чемпионат между «советской» формулой проведения и «европейской» не уместился в один календарный год, растянувшись фактически на полтора. Естественно, что на столь длительной дистанции команды не избежали спадов — этим, а также нестабильностью лидеров, и объясняется относительно невысокий показатель зимнего чемпиона — менее 70% набранных очков. Тем не менее по весне, когда суммарный уровень сопротивления значительно повысился (фавориты играли только с фаворитами, а аутсайдеры — с аутсайдерами), «Зенит» не только не растерял преимущества над конкурентами — нарастил его. Итоговый отрыв петербуржцев от «Спартака» составил 13 очков.
2012/13
Зимний чемпион — ЦСКА. Процент набранных очков — 75,4.
Чемпион — ЦСКА.
В ходе первого
2013/14
Зимний чемпион — «Зенит». Процент набранных очков — 70.
Чемпион — ЦСКА.
Чемпионат четырёхлетней давности выдался
2014/15
Зимний чемпион — «Зенит». Процент набранных очков — 80,3.
Чемпион — «Зенит».
Пожалуй, самый скучный сезон с точки зрения «золотой» интриги. Романтики от футбола болезненно морщились от прагматичного стиля
2015/16
Зимний чемпион — ЦСКА. Процент набранных очков — 68,5.
Чемпион — ЦСКА.
Пожалуй, больше всего нервных клеток у Леонида Слуцкого сожрал третий поход за чемпионским кубком. Благодаря похвальному упрямству суровых ростовских мужиков, впервые в жизни охваченных «золотой лихорадкой», интрига в чемпионате сохранялась до последнего судейского свистка в Казани. Не соверши капитан «армейцев» Акинфеев свой знаменитый двойной сейв в столице Татарстана, у трофея скорее всего появился бы новый обладатель. Абсолютно новый. С огромным трудом и колоссальными моральными издержками москвичи удержали минимальное преимущество над «Рубином» и довели до логического конца начатое осенью. По итогам первого этапа сезона преимущество ЦСКА над «Ростовом» исчислялось тремя пунктами.
2016/17
Зимний чемпион — «Спартак». Процент набранных очков — 78,4.
Чемпион — «Спартак».
Чемпионский «Спартак» отличала удивительная бескомпромиссность: за первые 17 туров сезона
2017/18
Зимний чемпион — «Локомотив».
Вполне чемпионского графика — 73,7% очков — придерживается «Локомотив». Победы в первом круге над всеми прямыми конкурентами (над ЦСКА, «Спартаком» и «Зенитом» — в гостях!) лишний раз подтвердили серьёзность намерений