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Дубль Игбуна помог «Уфе» разгромить «Амкар»
«Уфа» разгромила «Амкар» в матче 19-го тура российской
«Уфа» разгромила «Амкар» в матче 19-го тура российской
Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Все голы в матче были забиты во втором тайме. Форвард уфимской команды Сильвестр Игбун оформил дубль, отличившись на 53-й и 69-й минутах, а на 80-й минуте нигериец ассистировал полузащитнику Ивану Облякову, который закрепил победу команды Сергея Семака.
«Уфа» набрала 27 очков и вышла на шестое место в турнирной таблице РФПЛ. «Амкар» (21) располагается на 11-й позиции.
|Сергей Семак
|Гаджи Гаджиев
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)