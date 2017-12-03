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15:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Игбуна помог «Уфе» разгромить «Амкар»

«Уфа» разгромила «Амкар» в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Все голы в матче были забиты во втором тайме. Форвард уфимской команды Сильвестр Игбун оформил дубль, отличившись на 53-й и 69-й минутах, а на 80-й минуте нигериец ассистировал полузащитнику Ивану Облякову, который закрепил победу команды Сергея Семака.

«Уфа» набрала 27 очков и вышла на шестое место в турнирной таблице РФПЛ. «Амкар» (21) располагается на 11-й позиции.

Уфа 3:0
Первый тайм: 0:0
Амкар
3.12.2017, 14:00 основной раунд: 19-й тур Нефтяник
Главные тренеры
Сергей Семак Гаджи Гаджиев
Голы
53′ Силвестр Игбун 44
69′ Силвестр Игбун 44
80′ Иван Обляков 98
Составы
Александр Беленов 31
Павел Аликин 3
Александр Сухов 33
Денис Тумасян 20
64′ Боян Йокич 5
85′ Алексей Никитин 4
Силвестр Игбун 44
Веролюб Салатич 6
77′ Вячеслав Кротов 57
Иван Обляков 98
88′ Дмитрий Стоцкий 39
Николай Сафрониди 70
84′ Иван Пауревич 19
Азамат Засеев 13
1 Артур Нигматуллин
3 Петар Занев
8 Фегор Огуде
27 Михаил Костюков
20 Павел Комолов
2 Александр Милькович
19 Брайн Оладапо Идову
66 Саид Эззатоллахи
41 Дмитрий Белоруков 76′
26 Браун Фелисио Форбс
17 Михаил Гащенков 86′
10 Алихан Шаваев
5 Януш Гол 60′
16 Сергей Баланович
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
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