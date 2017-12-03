Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Краснодар» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура российской
Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура российской
Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Главный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Плиев, Семёнов, Анхель, Сампайо, Роши, Швец, Исмаэл, Митришев, Лео.