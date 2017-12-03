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15:06 (мск), источник: ТАСС

РФС готов перенести матч «Урал» — «Арсенал» в манеж в случае сильного мороза

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Матч чемпионата России по футболу между «Уралом» и «Арсеналом» может быть перенесен в манеж в случае сильного мороза в Екатеринбурге в день игры. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов рассказал ТАСС, что клуб обратился к Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) с просьбой перенести домашний матч 20-го тура национального чемпионата с тульским «Арсеналом» в манеж в случае сильного мороза. Игра состоится 8 декабря в Екатеринбурге. При сильном морозе окончательное решение о переносе будет принимать общая комиссия РФС и РФПЛ.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 20, 8.12.2017, 17:30
Урал
-Арсенал Т-

«Будем ждать впритирку к этой дате, сейчас что-то рано говорить. Но нужен разумный подход, решение должно быть взвешенным. При морозе игру можно перенести в манеж. Стадион вмещает 10 тыс. зрителей, а манеж — 3 тыс., ничего страшного», — сказал Куликов.

Собеседник ТАСС призвал дождаться более точного прогноза погоды во всех городах. «Понятно, что при варианте игр в первой декаде декабря есть опасения по нескольким матчам, но давайте подождем», — сказал Куликов.

«Урал» с 24 очками занимает восьмое место в таблице РФПЛ. «Арсенал», в активе которого аналогичное количество баллов, расположился строчкой ниже.

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