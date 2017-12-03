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Футболисты «Амкара» обыграли в гостях «Уфу» в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 3 дек —
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МОСКВА, 3 дек —
Встреча, прошедшая в Уфе в воскресенье, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Основные команды «Уфы» и «Амкара» встретятся в рамках 19-го тура чемпионата России также в воскресенье. Игра пройдет в Уфе и начнется в 14:00 мск.