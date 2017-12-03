Кириченко: Финансовая ситуация в «Ростове» стабильная, хотя долги есть

Источник: РИА "Новости"

Информация о долгах перед командой в ростовском клубе неоднократно появлялась в СМИ в последние сезоны.

«Сейчас финансовое положение достаточно стабильное, особых проблем нет, но, понятно, что не без задержек, — поделился Кириченко, который играл за команду (1998−2001, 2011−2013), а с 2014 года работает в ней тренером. — Вы знаете, в “Ростове” всегда были проблемы, были задолженности за несколько месяцев. Понятно, что такая нестабильность никому не нравится, но сейчас при общей ситуации в нашей стране, наверное, не так легко находить деньги на спорт».

«По крайней мере, в “Ростове” никогда не обманывали игроков», — подчеркнул собеседник ТАСС.

«Однозначно недовольны»

В сезоне-2015/16 ростовская команда под руководством тренера Курбана Бердыева заняла второе место в чемпионате страны, и в прошлом сезоне выступила в еврокубках. В межсезонье Бердыев покинул клуб, а на пост главного тренера был назначен белорус Леонид Кучук. В первых девяти турах команда добилась четырех побед и четырех ничьих, в последующих десяти — одной победы и трех ничьих; ростовчане с 22 очками занимает 10-е место в турнирной таблице.

«Мы недовольны, однозначно, — заявил Кириченко, разговор с которым состоялся в пятницу, до матча “Ростова” в 19-м туре с “Динамо” (0:2). — Но, скажу честно, турнирная таблица всегда отражает уровень и силу команд, что бы там ни говорили, это зеркало чемпионата. У нас был большой период без побед, хотя начали и хорошо».

«Команда собиралась в авральном режиме — 15 игроков ушли, 15 пришли. Понятно, что после того, как ты играл в еврокубках, боролся в Лиге чемпионов, происходит отрезвление, но сейчас болельщики требуют уже большего. Будем стараться», — добавил он.

По словам специалиста, перед командой не поставлены конкретные задачи. «Вы знаете, что даже когда мы боролись с Бердыевым за чемпионство, конкретные задачи не ставили, шли от матча к матчу. На мой взгляд, конкретные задачи в России могут ставить два-три-четыре клуба, бороться за чемпионство», — объяснил он. «Сейчас высокая плотность таблицы, за две-три игры можно подняться из зоны “стыков” в еврокубки, в ближайшее время хотелось бы быть в той зоне, из которой можно на это нацеливаться», — сказал Кириченко.

По словам специалиста, в зимнее трансферное окно клуб планирует «точечное усиление». «Сейчас сложно говорить о конкретных игроках, у нас не так много футболистов, по крайней мере, у нас есть несколько позиций, которые требуют если не укрепления, то дублирования. А так, у нас достаточно ровная команда, и кого-то выделить сложно. Другой вопрос, получится ли это, многое будет зависеть и от финансовой ситуации», — добавил он.

Заключительный матч в «осенней» части сезона «Ростов» проведет 10 декабря дома с «Уфой».

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«Не говорил с Бердыевым о «Рубине»

После того, как Бердыев в летнее межсезонье возглавил «Рубин», в казанский клуб перешли сразу несколько игроков «Ростова». СМИ писали и возможном приходе в казанский клуб Кириченко.

«У меня никогда не было разговора с Курбанов Бекиевичем о “Рубине”, — заявил Кириченко. — У меня есть контракт с “Ростовом”, новый тренер хотел, чтобы я остался. Другие варианты? Ну зачем мне рассказывать про другие варианты, если у меня контракт с “Ростовом”, а моя семья живет в этом городе?».