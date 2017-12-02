Семин: Не сравнивайте нас со «Спартаком», мы сами по себе
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о победе своей команды над казанским «Рубином» (1:0).
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о победе своей команды над казанским «Рубином» (1:0).
— По результату — вечер замечательный. Нерв был. Моментов было мало, борьбы — много. Борьбы за результат, за очки. Благодарен ребятам, что они смогли перестроиться после первого тайма, хотя моментов «Рубин» особенно не создал. Но и мы не создали.
За 15 минут смогли все вместе с командой в раздевалке перестроиться. Хорошо, что ребята могут быстро реагировать на плохие ситуации. На мой взгляд, второй тайм мы объективно выиграли.
— До конца верили в победу?
— В первую очередь я верю в своих игроков, это самое главное. В первом тайме ну ничего не могли сделать с «Рубином». Они нас опережали, накрывали. А потом вдруг — мы совершенно
— Если бы не удаление, победили бы?
— Удаление произошло, потому что мы перестроились. Мы к Навасу поставили наиболее быстрого игрока. Слева выпустили тоже игрока быстрее — Лысова. Фарфан появился справа, он тоже быстрый. А удаление — это следствие изменения ситуации.
Идею, которую мы в перерыве приняли, сработала. А раз сработала — значит была правильная. Эти три очка, наверное, самые сложные. Нам было легче с другими командами, даже с теми, что наверху. Может, потому что после Хабаровска мы физически были не такими свежими. Может еще почему.
— Почему заменили Антона Миранчука?
— Он играл хорошо, но нам нужно было с одной схемы перейти на другую, так что по тактическим соображениям.
— Что с Михаликом?
— Похоже, что Тарас этот год закончил. Думаю, у него мышечная травма. За отпуск восстановится. Ему нужно сказать большое спасибо. Это человек, который в любой момент выйдет на любую позицию в любом состоянии никогда не испортит игры. За счет характера и духа. Он принес очень много пользы «Локомотиву». Он пример для подражания: только тяжелая травма его может вывести из игры. Михалик — игрок характера.
— Корян в состоянии составить конкуренцию после перерыва?
— В состоянии, но у него бесконечные травмы. Когда они его оставят, посмотрим. Мы на него рассчитываем.
— Какие позиции нуждаются в усилении?
— Если мы хотим конкурировать наверху, конечно мы должны усиливаться. Точечно. Позиции? Это наше внутреннее хозяйство. Надо брать качественных футболистов, а не абы кого.
— Измайлова рассматриваете как возможное усиление?
— Сейчас говорить об усилениях не могу.
— Многие сравнивают «Локомотив» с прошлогодним «Спартаком», когда команде постоянно везло.
— Нас не надо ни с кем сравнивать, мы сам по себе, мы — «Локомотив». У нас хорошая команда, хорошие футболисты.
— Две победы подряд в концовках. О чем это говорит?
— Комментатор Константин Генич сказал, что «Локомотиву» везет. А везет тому, кто этого заслуживает. И почему нам не должно вести? Что мы плохого сделали? Мы люди приличные! Я, может, и хочу, чтобы мои футболисты
КУРБАН БЕРДЫЕВ: ПОТЕРЯЛИ КОНЦЕНТРАЦИЮ. ОПЯТЬ
Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение своей команды в матче 19-го тура РФПЛ против московского «Локомотива» (0:1).
— После удаления Наваса нам стало сложнее. Потеря концентрации, опять потеря концентрации. Она не позволила нам сыграть даже вничью.
— Кверквелия начинал играть во взрослый футбол при вас. Не жалеете, что он в «Локо»?
— Нисколько.
— Навас толком не набрал форму, а вышел в стартовом составе.
— Сезар в хорошей форме. Сыграл хорошо, за исключением последнего эпизода. Турнирное положение? Нас не беспокоит близость к стыкам. Больше переживаю, что мы в концовке опять теряем очки.
— На какой позиции Камболов может раскрыться лучше?
— Руслан одинаково хорошо играет и в опорной зоне и в центре защиты. Не принципиально.
— «Рубин» забил два гола в 11 матчах. В чем причина?
— В
— Два голевых момента за матч недостаточно?
— Подходов у нас еще больше. Но не получается. Возьмите команды, где и этих моментов нет, но они
— Какие указания дали игрокам после удаления Наваса?
— Вы матч не видели?
— Можно ли считать, что перестроение на 4 защитника — окончательное решение?
— Вы были на игре или нет? Без комментариев.