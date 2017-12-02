Семин: Не сравнивайте нас со «Спартаком», мы сами по себе

Источник: РИА "Новости"

— По результату — вечер замечательный. Нерв был. Моментов было мало, борьбы — много. Борьбы за результат, за очки. Благодарен ребятам, что они смогли перестроиться после первого тайма, хотя моментов «Рубин» особенно не создал. Но и мы не создали.

За 15 минут смогли все вместе с командой в раздевалке перестроиться. Хорошо, что ребята могут быстро реагировать на плохие ситуации. На мой взгляд, второй тайм мы объективно выиграли.

— До конца верили в победу?

— В первую очередь я верю в своих игроков, это самое главное. В первом тайме ну ничего не могли сделать с «Рубином». Они нас опережали, накрывали. А потом вдруг — мы совершенно по-другому заиграли. Это дорогого стоит.

— Если бы не удаление, победили бы?

— Удаление произошло, потому что мы перестроились. Мы к Навасу поставили наиболее быстрого игрока. Слева выпустили тоже игрока быстрее — Лысова. Фарфан появился справа, он тоже быстрый. А удаление — это следствие изменения ситуации.

Идею, которую мы в перерыве приняли, сработала. А раз сработала — значит была правильная. Эти три очка, наверное, самые сложные. Нам было легче с другими командами, даже с теми, что наверху. Может, потому что после Хабаровска мы физически были не такими свежими. Может еще почему.

— Почему заменили Антона Миранчука?

— Он играл хорошо, но нам нужно было с одной схемы перейти на другую, так что по тактическим соображениям.

— Что с Михаликом?

— Похоже, что Тарас этот год закончил. Думаю, у него мышечная травма. За отпуск восстановится. Ему нужно сказать большое спасибо. Это человек, который в любой момент выйдет на любую позицию в любом состоянии никогда не испортит игры. За счет характера и духа. Он принес очень много пользы «Локомотиву». Он пример для подражания: только тяжелая травма его может вывести из игры. Михалик — игрок характера.

— Корян в состоянии составить конкуренцию после перерыва?

— В состоянии, но у него бесконечные травмы. Когда они его оставят, посмотрим. Мы на него рассчитываем.

— Какие позиции нуждаются в усилении?

— Если мы хотим конкурировать наверху, конечно мы должны усиливаться. Точечно. Позиции? Это наше внутреннее хозяйство. Надо брать качественных футболистов, а не абы кого.

— Измайлова рассматриваете как возможное усиление?

— Сейчас говорить об усилениях не могу.

— Многие сравнивают «Локомотив» с прошлогодним «Спартаком», когда команде постоянно везло.

— Нас не надо ни с кем сравнивать, мы сам по себе, мы — «Локомотив». У нас хорошая команда, хорошие футболисты.

— Две победы подряд в концовках. О чем это говорит?

— Комментатор Константин Генич сказал, что «Локомотиву» везет. А везет тому, кто этого заслуживает. И почему нам не должно вести? Что мы плохого сделали? Мы люди приличные! Я, может, и хочу, чтобы мои футболисты что-то нарушили. Пусть бы уже, а они не нарушают и все!

КУРБАН БЕРДЫЕВ: ПОТЕРЯЛИ КОНЦЕНТРАЦИЮ. ОПЯТЬ

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение своей команды в матче 19-го тура РФПЛ против московского «Локомотива» (0:1).

— После удаления Наваса нам стало сложнее. Потеря концентрации, опять потеря концентрации. Она не позволила нам сыграть даже вничью.

— Кверквелия начинал играть во взрослый футбол при вас. Не жалеете, что он в «Локо»?

— Нисколько.

— Навас толком не набрал форму, а вышел в стартовом составе.

— Сезар в хорошей форме. Сыграл хорошо, за исключением последнего эпизода. Турнирное положение? Нас не беспокоит близость к стыкам. Больше переживаю, что мы в концовке опять теряем очки.

— На какой позиции Камболов может раскрыться лучше?

— Руслан одинаково хорошо играет и в опорной зоне и в центре защиты. Не принципиально.

— «Рубин» забил два гола в 11 матчах. В чем причина?

— В какой-то степени это невезение, где-то не хватает мастерства. Моменты у нас есть, нужна реализация.

— Два голевых момента за матч недостаточно?

— Подходов у нас еще больше. Но не получается. Возьмите команды, где и этих моментов нет, но они как-то забивают.

— Какие указания дали игрокам после удаления Наваса?

— Вы матч не видели? По-моему, все было видено.