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«Локомотив» обыграл «Рубин» благодаря голу Фарфана на 87-й минуте
«Локомотив» одержал победу над «Рубином» в матче 19-го тура российской
«Локомотив» одержал победу над «Рубином» в матче 19-го тура российской
Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
На 80-й минуте гости остались вдесятером — красную карточку получил Сесар Навас. За три минуты до конца основного времени матча Михаил Лысов прорвался по левому флангу и навесил в штрафную, а Джефферсон Фарфан выиграл позицию и головой переправил мяч в дальний угол.