«Локомотив» обыграл «Рубин» благодаря голу Фарфана на 87-й минуте

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 80-й минуте гости остались вдесятером — красную карточку получил Сесар Навас. За три минуты до конца основного времени матча Михаил Лысов прорвался по левому флангу и навесил в штрафную, а Джефферсон Фарфан выиграл позицию и головой переправил мяч в дальний угол.