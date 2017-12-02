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17:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шоу автоголов, Карасева и Кокорина. Как «Зенит» победил «Урал»

Сине-бело-голубые взяли три очка в тяжелом домашнем матче с клубом из Екатеринбурга.

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8
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Гоша ЧЕРНОВ
из Санкт-Петербурга

ДЕД МОРОЗ ПАНЮКОВ

«Урал» открывал стадион на Крестовском острове вместе с «Зенитом», эти же команды закрывали на нем и календарный год. С апреля на новой питерской арене изменилось многое. Крыша больше не течет, газон уже не напоминает раллийную трассу (хотя местами в заплатках), а трибуны заполняются до краев. Весной на верхние ярусы зрителей не пускали, а в субботу утром «Зенит» объявил о продаже всех билетов — люди сидели даже на временных местах прямо под куполом.

Апрельская игра получилась событийной. Тогда арбитр Еськов удалил сразу трех екатеринбуржцев, а хозяева до последних минут не могли прошибить плотную защиту уральцев. После финального свистка в микст-зоне говорили не о стадионе, а о судействе и газоне, так что праздник был испорчен.

Теперь у «Зенита» каждый матч как праздник. Перед играми клуб устраивает маленькие фестивали, и на этот раз на стадионе прошло целое новогоднее шоу с представлением театра «Лицедеи» и нападающим второй команды сине-бело-голубых Андреем Панюковым в роли Деда Мороза.

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РЕКОРД ПОРТНЯГИНА?

Панюкова в заявке на матч, разумеется, не оказалось. Как и Лунева, который уже вряд ли появится на поле до конца года, а также Шатова. Но у Роберто Манчини кадров все равно было достаточно, хотя он считает иначе и намерен усиливать состав зимой. А пока трансферное окно не открылось, итальянец тасует футболистов всеми возможными способами.

Во встрече с «Уралом» Манчини неожиданно отправил Кузяева на правый фланг обороны, а Жирков играл слева в полузащите, но во втором тайме они поменялись местами. Необычное решение тренера — бывает, защитники или хавбеки меняются краями, но не футболисты разного амплуа.

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С фола Кузяева и началась голевая атака «Урала», причем он нарушил правила на Ильине, который секундами ранее вышел на замену вместо травмированного Бикфалви. Без лучшего бомбардира «Уралу» было трудно, но зенитовцы великодушно помогли гостям открыть счет — Маммана неловко коленом прервал подачу и срезал мяч в свои ворота.

«Зенит» в последнее время часто вынужден отыгрываться, так что план на такой случай футболисты знали. Тем более что на Крестовском почти все гости действуют вторым номером. На свой мяч петербуржцам понадобилось полчаса, и снова он побывал в сетке после «стандарта». И снова — автогол. Портнягин, наверное, установил маленький рекорд — за последние полтора года нападающий успел поиграть за три разные команды, но забил всего однажды. В свои же ворота.

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ПРОЩЕНИЕ КРИШИТО

Перед самым перерывом публику ошарашил главный арбитр Сергей Карасев. Нет, он не удалил двух игроков «Урала» подряд, как сделал весной Еськов, но внезапно показал красную карточку Кришито. Стадион испытал шок — да, итальянец негодовал из-за того, что Карасев не назначил пенальти: но красная?! Тут же Карасев исправился: осознал, что достал не ту карточку и предъявил желтую. Но Крестовский не понял юмора: тут же прозвучал свисток на перерыв, все футболисты отправились в раздевалку, а трибуны засвистели так, что заложило уши.

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Но во втором тайме зрители пересчитали игроков, увидели капитана на поле и успокоились. Не успокаивался только сам «Зенит», которому нельзя было терять очки в этот день. Кузяев с Жирковым поменялись местами, и атака действительно посвежела. Но мяч отказывался лезть в ворота даже после выстрела Паредеса из базуки — перекладина выручила «Урал».

Однако хозяева все же добились своего — и сделал это Кокорин. Сработала замена Манчини — инертного Дриусси во втором тайме сменил Полоз, и россиянин отдал голевую передачу на десятый гол Кокорина в чемпионате. От радости снайпер «Зенита» даже снял футболку — до цели Манчини, поставленной перед Александром и Артёмом Дзюбой, осталось каких-то 15 голов из 35!

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