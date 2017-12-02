«Динамо» оттолкнулось от дна

Михаил ГОНЧАРОВ
из Химок
НЕ ДО ПРАЗДНИКА
Увы. Сейчас обеим командам остается лишь вспоминать приятные мгновения. В суровые будни приходится отбрасывать мысли о великих свершениях и задумываться о том, как бы не рухнуть в низший дивизион. Особенно это касается, естественно, «Динамо».
«Ростов» после удачного старта имел право на ошибку, да и не на одну. Однако и ему было не до праздника. А уж
Антураж в Химках тоже был тусклым. 400 человек на фанатской трибуне за воротами, 500 — на одной центральной, примерно столько же — на другой. Впрочем, это не новость. Всё как и всегда.
ВСЕ ЗАСЫПАЛИ…
Игра проходила в усыпляющем режиме. Команды долго почти не тревожили друг друга опасными моментами, просто перебрасывая мяч с одной половины на другую. Дриблинга и проникающих передач было минимум, риска — никакого, скорости глаз не радовали. Ноль явных голевых моментов за 42 минуты заставляли замерзать сильнее, чем зябкая погода.
Арбитр Мешков, четыре дня назад отработавший зубодробительное сражение «Спартака» и «Зенита», сейчас мог позволить себе расслабиться. Матч не держал в напряжении и его. А веселил всех изредка разве что Абаев,
И казалось, что такими темпами «Динамо» не удастся прервать безвыигрышную серию, которая началась еще 21 октября, во втором матче под руководством Дмитрия Хохлова.
…А ПОТОМ «РОСТОВ» УПАЛ С КРОВАТИ
Однако под конец тайма счастье
Второй гол
Второй тайм это подтвердил. Не помогла команде Леонида Кучука ни двойная замена с выходом Зуева и Дядюна, ни всё старание. Со столь нелепыми ошибками, как в конце первой половины, очки в