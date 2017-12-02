«Динамо» оттолкнулось от дна

Источник: Спорт-Экспресс

Михаил ГОНЧАРОВ

из Химок

НЕ ДО ПРАЗДНИКА

Где-нибудь в параллельной вселенной этот матч мог иметь совсем другую, более яркую и праздничную, вывеску. «Динамо» со звездами в составе могло сражаться за чемпионство. Великолепные голы забивали бы Кураньи и Кокорин, а Вальбуэна раздавал бы им шикарные передачи. «Ростов», ведомый Курбаном Бердыевым, мог бы составить достойную конкуренцию грандам в борьбе за самые высокие места, вновь и вновь приятно удивляя фантастической боевитостью и нерушимой дисциплиной. И очная игра двух клубов однозначно имела бы афишу с приставкой «супер».

Увы. Сейчас обеим командам остается лишь вспоминать приятные мгновения. В суровые будни приходится отбрасывать мысли о великих свершениях и задумываться о том, как бы не рухнуть в низший дивизион. Особенно это касается, естественно, «Динамо».

«Ростов» после удачного старта имел право на ошибку, да и не на одну. Однако и ему было не до праздника. А уж бело-голубым с их 15-м местом перед туром — тем более.

Антураж в Химках тоже был тусклым. 400 человек на фанатской трибуне за воротами, 500 — на одной центральной, примерно столько же — на другой. Впрочем, это не новость. Всё как и всегда.

ВСЕ ЗАСЫПАЛИ…

Игра проходила в усыпляющем режиме. Команды долго почти не тревожили друг друга опасными моментами, просто перебрасывая мяч с одной половины на другую. Дриблинга и проникающих передач было минимум, риска — никакого, скорости глаз не радовали. Ноль явных голевых моментов за 42 минуты заставляли замерзать сильнее, чем зябкая погода.

Арбитр Мешков, четыре дня назад отработавший зубодробительное сражение «Спартака» и «Зенита», сейчас мог позволить себе расслабиться. Матч не держал в напряжении и его. А веселил всех изредка разве что Абаев, как-то странно действуя на выходах и упорно роняя мяч из рук.

И казалось, что такими темпами «Динамо» не удастся прервать безвыигрышную серию, которая началась еще 21 октября, во втором матче под руководством Дмитрия Хохлова.

…А ПОТОМ «РОСТОВ» УПАЛ С КРОВАТИ

Однако под конец тайма счастье все-таки улыбнулось хозяевам. Первая же интересная атака завершилась взятием ворот. Героем эпизода стал Самба Соу, протащивший мяч к штрафной из опорной зоны и покативший разрезающую передачу на Бечирая, а антигероем — все представители центральной оси ростовчан, даже не пытавшиеся помешать малийцу. Черногорец момент реализовал, а Ташаев после кучи-малы продемонстрировал трибунам и телевизионной камере майку с 17-м номером — в знак поддержки партнера Антона Терехова, получившего тяжелую травму колена неделю назад в Перми.

Второй гол бело-голубых, пришедший также до перерыва, получился совсем уж нелепым. Абаев в очередной раз непонятно что изобразил на выходе из ворот, Игнасон ответил голкиперу взаимностью и тоже впал в ступор, а набежавший Ташаев тихонько катнул мяч в сетку. 2:0 по такой игре, где почти не было голевых моментов, было уже приговором для гостей.