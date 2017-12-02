Хохлов: «Динамо» идеально выполнило план на игру в матче с «Ростовом»

В субботу московское «Динамо» со счетом 2:0 обыграло «Ростов» в домашнем матче 19-го тура чемпионата России. Московский клуб прервал безвыигрышную серию, состоявшую из пяти матчей.

«Хороший получился матч, футболисты идеально выполнили установку на игру и добились результата. Провели единственную замену в добавленное время, чтобы не сбивать темп игры», — сказал Хохлов.

Специалист прокомментировал результаты жеребьевки чемпионата мира 2018 года, по итогам которой сборная России в группе А сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. «Группа нам по силам. С каждой из команд можно играть Не хочу говорить громких слов, что должны выходить, но шансы неплохие», — сказал Хохлов.

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук отметил, что команда слишком монотонно играла в первом тайме. «А что было в середине встречи и в конце — уже неважно. Соперник не задерживался в атаке в связи с чем получил хорошие возможности и забил свои голы», — отметил Кучук.