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16:39 (мск), источник: ТАСС

Хохлов: «Динамо» идеально выполнило план на игру в матче с «Ростовом»

ХИМКИ /Московская область/, 2 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» идеально выполнили установку на игру с «Ростовом» в матче чемпионата России по футболу. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов.

В субботу московское «Динамо» со счетом 2:0 обыграло «Ростов» в домашнем матче 19-го тура чемпионата России. Московский клуб прервал безвыигрышную серию, состоявшую из пяти матчей.

«Хороший получился матч, футболисты идеально выполнили установку на игру и добились результата. Провели единственную замену в добавленное время, чтобы не сбивать темп игры», — сказал Хохлов.

Специалист прокомментировал результаты жеребьевки чемпионата мира 2018 года, по итогам которой сборная России в группе А сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. «Группа нам по силам. С каждой из команд можно играть Не хочу говорить громких слов, что должны выходить, но шансы неплохие», — сказал Хохлов.

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук отметил, что команда слишком монотонно играла в первом тайме. «А что было в середине встречи и в конце — уже неважно. Соперник не задерживался в атаке в связи с чем получил хорошие возможности и забил свои голы», — отметил Кучук.

«Динамо» занимает 14-е место в турнирной таблице с 19 очками, «Ростов» — 10-е (22). В следующем матче 9 декабря «Динамо» примет махачкалинский «Анжи». «Ростов» 10 декабря сыграет дома с «Уфой».

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