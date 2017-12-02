Хохлов: «Динамо» идеально выполнило план на игру в матче с «Ростовом»
ХИМКИ /Московская область/, 2 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» идеально выполнили установку на игру с «Ростовом» в матче чемпионата России по футболу. Об этом на
ХИМКИ /Московская область/, 2 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» идеально выполнили установку на игру с «Ростовом» в матче чемпионата России по футболу. Об этом на
В субботу московское «Динамо» со счетом 2:0 обыграло «Ростов» в домашнем матче 19-го тура чемпионата России. Московский клуб прервал безвыигрышную серию, состоявшую из пяти матчей.
«Хороший получился матч, футболисты идеально выполнили установку на игру и добились результата. Провели единственную замену в добавленное время, чтобы не сбивать темп игры», — сказал Хохлов.
Специалист прокомментировал результаты жеребьевки чемпионата мира 2018 года, по итогам которой сборная России в группе А сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. «Группа нам по силам. С каждой из команд можно играть Не хочу говорить громких слов, что должны выходить, но шансы неплохие», — сказал Хохлов.
Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук отметил, что команда слишком монотонно играла в первом тайме. «А что было в середине встречи и в конце — уже неважно. Соперник не задерживался в атаке в связи с чем получил хорошие возможности и забил свои голы», — отметил Кучук.
«Динамо» занимает 14-е место в турнирной таблице с 19 очками, «Ростов» — 10-е (22). В следующем матче 9 декабря «Динамо» примет махачкалинский «Анжи». «Ростов» 10 декабря сыграет дома с «Уфой».