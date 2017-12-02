Норвежская телекомпания TV2 не была допущена на церемонию жеребьёвки чемпионата мира - 2018, которая состоится 1 декабря в Москве.
Кокорин единолично возглавил гонку лучших бомбардиров РФПЛ
Победный мяч в матче 19-го тура российской
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Победный мяч в матче 19-го тура российской
Кокорин сумел забить во встречах со «СКА-Хабаровск», «Тосно» (дома и на выезде), «Спартаком», «Ахматом», «Амкаром», «Уралом» (дома и на выезде), «Уфой» и «Анжи».
Второе место в гонке бомбардиров занимает Фёдор Смолов (9 голов), третье делят Евгений Марков и Куинси Процесс (по 8 мячей).