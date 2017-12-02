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16:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Кокорин единолично возглавил гонку лучших бомбардиров РФПЛ

Победный мяч в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Урал» стал для нападающего петербургской командыАлександра Кокорина 10-м в текущем розыгрыше турнира, что позволило ему единолично возглавить гонку бомбардиров чемпионата.

Кокорин сумел забить во встречах со «СКА-Хабаровск», «Тосно» (дома и на выезде), «Спартаком», «Ахматом», «Амкаром», «Уралом» (дома и на выезде), «Уфой» и «Анжи».

Второе место в гонке бомбардиров занимает Фёдор Смолов (9 голов), третье делят Евгений Марков и Куинси Процесс (по 8 мячей).

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