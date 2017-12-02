«Зенит» нанес «Уралу» третье поражение подряд в чемпионате России по футболу
ТАСС, 2 декабря. Петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
ТАСС, 2 декабря. Петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
На шестой минуте автоголом отметился аргентинский защитник хозяев Эмануэль Маммана. Нападающий «Урала» Игорь Портнягин сравнял счет на 31-й минуте, также отправив мяч в свои ворота. Решающим стал гол форварда «Зенита» Александра Кокорина (76).
На последней минуте первого тайма главный арбитр встречи Сергей Карасев ошибочно показал красную карточку защитнику «Зенита» Доменико Кришито за разговоры с судьей. Арбитр заметил ошибку и исправил ее, показав итальянскому футболисту желтую карточку.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 36 очков. «Урал», потерпевший третье поражение подряд, находится на восьмой строчке, набрав 24 очка.
В следующем матче «Зенит» на выезде встретится с грозненским «Ахматом» 11 декабря. Екатеринбургская команда на домашнем поле сыграет с тульским «Арсеналом» 8 декабря.