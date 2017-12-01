В игре с «Тосно» ЦСКА огорчил только «Спартак»

Источник: Спорт-Экспресс

Александр МУЙЖНЕК

с 3-й Песчаной улицы

ПЕЧЕНЬЕ ВМЕСТО ШОУ

«ВЭБ Арена» — единственное место в Москве, где в эту пятницу можно было спрятаться от жеребьевки чемпионата мира. Других причин назначать матч ЦСКА — «Тосно» на вечер 1 декабря придумать трудно. Да, армейцам уже в ближайший вторник предстоит лигочемпионский выезд в Манчестер. Да, матч «Спартака» с тульским «Арсеналом» тоже вынесли на пятницу. И вообще, «Наполи», «Ювентус» и «Рома» тоже играют раньше, чтобы восстановиться к Лиге чемпионов.

Но матч ЦСКА и «Тосно» выглядел со всех сторон абсурдным. Петербургским-то болельщикам, конечно, не привыкать кататься на футбол в Москву по будням, но каково москвичам ехать на футбол в час пик? Какие шансы привлечь к матчу аудиторию, когда все внимание приковано к результатам жеребьевки, а по телевизору — биатлон? И в чем нужда выходить на поле в день, когда выпала четверть месячной нормы осадков, если прогноз погоды все знали заранее?

Заманить людей на стадион за час до матча даже в непогоду — не проблема для «Локомотива» и «Зенита». Шансы сделать свой матч ярче имел и ЦСКА. Днем гендиректор армейцев Роман Бабаев в интервью «СЭ» обещал провести прямую трансляцию церемонии на табло стадиона для болельщиков, которые придут на матч заранее. Бабаев предупреждал, что показ нужно согласовывать с РФПЛ — и видимо, согласовать не удалось. С началом церемонии в Кремле табло «ВЭБ Арены» приветствовало чистивших поле от снега рабочих.

В итоге болельщиков ЦСКА развлекали только розыгрышем печенья с эмблемой клуба и открыток с автографом Игоря Акинфеева.

БИТВА СО СНЕГОМ, НО НЕ С «ТОСНО»

Год назад стадион ЦСКА уже накрыло метелью, причем еще в ноябре. Тогда на Песчаную нагрянул привыкший к экстриму «Амкар» и чуть не увез в Пермь победу — один из голов забил Георгий Джикия, вскоре ушедший в «Спартак». ЦСКА тогда не без труда добыл ничью.

С «Тосно» все сложилось даже слишком легко. В первом-то круге на «Петровском» команда Дмитрия Парфенова даже забила и целых шесть минут удерживала ничью.

Армейцев тогда красивым голом огорчил Антон Заболотный, а тут раззабивался еще и Евгений Марков — тульский «Арсенал» неделю назад получил от него три гола за двадцать минут.

Снегопад и не думал прекращаться, обещая сложную борьбу. В итоге борьбы не получилось вовсе. ЦСКА только недавно впервые за сезон забил больше трех мячей — новичку премьер-лиги «СКА-Хабаровску». Другой новичок, «Тосно», получил от армейцев сразу шесть.

ВЕРНБЛУМ РВАЛСЯ В БОЙ

Команды выходили на поле под заряд болельщиков «Всеволод Бобро-о-в! » Легендарному армейцу 1 декабря исполнилось бы 95 лет. Мяч с центра поля разводил «Тосно», но удалось это не сразу — Понтус Вернблум раньше времени забежал на чужую половину. Швед снова вышел центрфорвардом и рвался в бой, ободряемый баннером Great Pontus («Великий Понтус!»).

И на 10-й минуте Вернблум заработал пенальти. Сам по себе это не повод радоваться: в прошлом туре Бибрас Натхо с точки не смог пробить Сослана Джанаева. Теперь Натхо смотрел за точным исполнением Витинью издалека, почти с центра поля, согнувшись и морщась. Несмотря на боль, Бибрас заковылял к праздничной куче-мале.

Через 17 минут Витинью снова не промахнулся с пенальти. Еще через пять минут счет сделал крупным Виктор Васин — «Тосно» оставил защитника ЦСКА в таком одиночестве, будто он никогда в жизни не забивал после подач со стандартов.

Оставшийся до финального свистка час игры Васин мог занимать себя мыслями о том, как в июне сдерживать Кавани, Суареса и Салаха. «Тосно» всего три раза пробил по воротам Акинфеева и лишь однажды — в створ (усилиями Заболотного). Акинфеев не зря снова утеплился и надел шапку — замерзнуть при такой скупой работе легко.

Второй тайм ЦСКА начал так же лихо, как первый. С игры Натхо все-таки смог забить — на радостях хавбек даже кувыркнулся по снегу. Всего через три минуты красивым голом отметился и Александр Головин — с передачи Кирилла Набабкина, который еще до перерыва должен был забивать сам. Но выходы один на один для Кирилла пока не так привычны, как для основного левого защитника ЦСКА Георгия Щенникова.

Не хватало разве что гола Дзагоева — он и забил, с помощью Понтуса Вернблума. Швед потом заработал еще один пенальти — но три гола с точки было бы, пожалуй, слишком. Зато Вернблум забил последний гол в матче и свой четвертый в последних трех играх.