В игре с «Тосно» ЦСКА огорчил только «Спартак»
ЦСКА не пощадил «Тосно», заколотив гостям из Ленинградской области шесть безответных мячей. А могло быть и больше, реализуй Александр Головин третий армейский пенальти за игру.
ЦСКА не пощадил «Тосно», заколотив гостям из Ленинградской области шесть безответных мячей. А могло быть и больше, реализуй Александр Головин третий армейский пенальти за игру.
Александр МУЙЖНЕК
с 3-й Песчаной улицы
ПЕЧЕНЬЕ ВМЕСТО ШОУ
«ВЭБ Арена» — единственное место в Москве, где в эту пятницу можно было спрятаться от жеребьевки чемпионата мира. Других причин назначать матч ЦСКА — «Тосно» на вечер 1 декабря придумать трудно. Да, армейцам уже в ближайший вторник предстоит лигочемпионский выезд в Манчестер. Да, матч «Спартака» с тульским «Арсеналом» тоже вынесли на пятницу. И вообще, «Наполи», «Ювентус» и «Рома» тоже играют раньше, чтобы восстановиться к Лиге чемпионов.
Но матч ЦСКА и «Тосно» выглядел со всех сторон абсурдным.
Заманить людей на стадион за час до матча даже в непогоду — не проблема для «Локомотива» и «Зенита». Шансы сделать свой матч ярче имел и ЦСКА. Днем гендиректор армейцев Роман Бабаев в интервью «СЭ» обещал провести прямую трансляцию церемонии на табло стадиона для болельщиков, которые придут на матч заранее. Бабаев предупреждал, что показ нужно согласовывать с РФПЛ — и видимо, согласовать не удалось. С началом церемонии в Кремле табло «ВЭБ Арены» приветствовало чистивших поле от снега рабочих.
В итоге болельщиков ЦСКА развлекали только розыгрышем печенья с эмблемой клуба и открыток с автографом Игоря Акинфеева.
БИТВА СО СНЕГОМ, НО НЕ С «ТОСНО»
Год назад стадион ЦСКА уже накрыло метелью, причем еще в ноябре. Тогда на Песчаную нагрянул привыкший к экстриму «Амкар» и чуть не увез в Пермь победу — один из голов забил Георгий Джикия, вскоре ушедший в «Спартак». ЦСКА тогда не без труда добыл ничью.
С «Тосно» все сложилось даже слишком легко. В
Армейцев тогда красивым голом огорчил Антон Заболотный, а тут раззабивался еще и Евгений Марков — тульский «Арсенал» неделю назад получил от него три гола за двадцать минут.
Снегопад и не думал прекращаться, обещая сложную борьбу. В итоге борьбы не получилось вовсе. ЦСКА только недавно впервые за сезон забил больше трех мячей — новичку
ВЕРНБЛУМ РВАЛСЯ В БОЙ
Команды выходили на поле под заряд болельщиков «Всеволод
И на 10-й минуте Вернблум заработал пенальти. Сам по себе это не повод радоваться: в прошлом туре Бибрас Натхо с точки не смог пробить Сослана Джанаева. Теперь Натхо смотрел за точным исполнением Витинью издалека, почти с центра поля, согнувшись и морщась. Несмотря на боль, Бибрас заковылял к праздничной
Через 17 минут Витинью снова не промахнулся с пенальти. Еще через пять минут счет сделал крупным Виктор Васин — «Тосно» оставил защитника ЦСКА в таком одиночестве, будто он никогда в жизни не забивал после подач со стандартов.
Оставшийся до финального свистка час игры Васин мог занимать себя мыслями о том, как в июне сдерживать Кавани, Суареса и Салаха. «Тосно» всего три раза пробил по воротам Акинфеева и лишь однажды — в створ (усилиями Заболотного). Акинфеев не зря снова утеплился и надел шапку — замерзнуть при такой скупой работе легко.
Второй тайм ЦСКА начал так же лихо, как первый. С игры Натхо
Не хватало разве что гола Дзагоева — он и забил, с помощью Понтуса Вернблума. Швед потом заработал еще один пенальти — но три гола с точки было бы, пожалуй, слишком. Зато Вернблум забил последний гол в матче и свой четвертый в последних трех играх.
Расстроил ЦСКА только «Спартак», который