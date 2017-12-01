Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
Принц Швеции Карл Филипп окрестил сына
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
У бывшего мужа Надежды Михалковой новый роман
Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Малага0
Леванте0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дижон2
Бордо2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Наполи0
Ювентус1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург0
Гамбург0
Футбол. Зарубежный
20:30
Рома3
СПАЛ1
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА6
Тосно0
Футбол. Премьер-лига
19:30
Арсенал Т0
Спартак М1
Все события
В ЛНР готовы по требованиею Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Соперник России. Саудовская Аравия: Миллионеры песчаных карьеров
«Спартак» вышел на третье место в таблице чемпионата России
Катрин Денев в "костюме рыцаря" пришла на вечер в Нью-Йорке
Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко выходит замуж
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
12Суперкамбэк в рурском дерби и другие события выходных
20Россия узнала соперников по группе на ЧМ-2018
23:51 (мск), источник: ТАСС

Гончаренко: Быстрые голы помогли ЦСКА одержать победу над «Тосно»

МОСКВА, 1 декабря /ТАСС/. Быстрые голы футболистов московского ЦСКА помогли армейцам одержать победу в матче чемпионата России над «Тосно». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

В пятницу в матче 19-го тура ЦСКА дома со счетом 6:0 разгромил «Тосно».

«Быстрые голы, забитые в матче, нам помогли. Мы правильно организовывали атаки, держали мяч и выматывали форвардов соперника. Хорошо, что не бросили играть во втором тайме при счете 3:0. В итоге легко одержали победу», — сказал Гончаренко.

Также специалист отметил, что рассуждать о результатах жеребьевки чемпионата мира, которая прошла в Москве, нет смысла. «Результаты жеребьевки нужно оценивать непосредственно перед турниром. Сейчас не вижу смысла этого делать. Самое главное — избежать травм ключевых футболистов перед стартом турнира», — отметил Гончаренко.

В свою очередь главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов сказал, что «Тосно» уступил ЦСКА по всем позициям. «Крупно проиграли одному из лидеров чемпионата. Это наша вина. ЦСКА сегодня переиграл нас по всем компонентам, больше говорить нечего», — заявил специалист.

ЦСКА одержал третью победу подряд и вышел на второе место в турнирной таблице. В активе команды 35 очков. «Тосно» занимает 13-е место, на счету команды 20 очков.

ЦСКА 6:0
Первый тайм: 3:0
Тосно
1.12.2017, 19:30 Зрители: 8986 основной раунд: 19-й тур Арена ЦСКА
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Дмитрий Парфенов
Голы
10′ Виктор Винисиус Витинью 11
27′ Виктор Винисиус Витинью 11
32′ Виктор Васин (Б. Натхо) 5
55′ Бибрас Натхо (А. Дзагоев) 66
58′ Александр Головин (К. Набабкин) 17
61′ Понтус Вернблум (А. Дзагоев, Б. Натхо) 3
Нереализованные пенальти
78′ А. Головин 17
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Сергей Игнашевич 4
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
Мариу Фернандес 2
Кирилл Набабкин 14
Александр Головин 17
Бибрас Натхо 66
77′ Понтус Вернблум 3
Астемир Гордюшенко 72
59′ Виктор Винисиус Витинью 11
Тимур Жамалетдинов 75
65′ Алан Дзагоев 10
Константин Кучаев 89
16 Давид Юрченко (к)
13 Виталий Шахов
28 Евгений Чернов
25 Андрей Буйволов
26 Раде Дугалич
22 Резиуан Мирзов
23 Александр Трошечкин
17 Антон Заболотный 60′
11 Максим Палиенко 75′
15 Нуну Роша
14 Александр Карницкий 63′
9 Рустем Мухаметшин
20 Евгений Марков 63′
91 Ян Казаев
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
9 Голевые моменты 0
11 Удары (всего) 2
9 Удары в створ 0
6 Угловые 3
8 Фолы 8
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тосно
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Почему России нельзя бойкотировать Олимпиаду
Черчесов рассказал почему до сих пор вызывает Жиркова в сборную
«Русские опять мухлевали». За кулисами жеребьевки ЧМ-2018
Дело Зайцевой. Ярость вместо растерянности
Соперник России. Саудовская Аравия: Миллионеры песчаных карьеров
«Спартак» вышел на третье место в таблице чемпионата России
Соперник России. Уругвай: Небесные олимпийцы с кусачим форвардом
Футболисты ЦСКА разгромили «Тосно» в матче чемпионата России
Соперник России. Египет: Третье пришествие «фараонов»
Новости
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Пропавших детей будут искать с помощью системы смс-оповещения Специалисты Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям разработали единую федеральную систему оповещения о пропавших детях. Ее презентация прошла в Совете Федерации.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь