Гончаренко: Быстрые голы помогли ЦСКА одержать победу над «Тосно»

В пятницу в матче 19-го тура ЦСКА дома со счетом 6:0 разгромил «Тосно».

«Быстрые голы, забитые в матче, нам помогли. Мы правильно организовывали атаки, держали мяч и выматывали форвардов соперника. Хорошо, что не бросили играть во втором тайме при счете 3:0. В итоге легко одержали победу», — сказал Гончаренко.

Также специалист отметил, что рассуждать о результатах жеребьевки чемпионата мира, которая прошла в Москве, нет смысла. «Результаты жеребьевки нужно оценивать непосредственно перед турниром. Сейчас не вижу смысла этого делать. Самое главное — избежать травм ключевых футболистов перед стартом турнира», — отметил Гончаренко.

В свою очередь главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов сказал, что «Тосно» уступил ЦСКА по всем позициям. «Крупно проиграли одному из лидеров чемпионата. Это наша вина. ЦСКА сегодня переиграл нас по всем компонентам, больше говорить нечего», — заявил специалист.