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23:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

И снова — Глушаков. «Спартак» выиграл в тульской вьюге

Красно-белые вырвали победу у «Арсенала» в самой концовке встречи, преодолев испытание непогодой и уплывающим из-под ног газоном.

Источник: Спорт-Экспресс

ПЕДРО РОША СУЩЕСТВУЕТ

Изначально было понятно, что «Спартаку», каким бы сильным ни было послевкусие от его мощного выступления в матче с «Зенитом», в Туле придется непросто.

Во-первых, дело как раз в эмоциональном и физическом выплеске, который невозможно возместить за три дня даже при большом старании. Мы помним, как вскоре после 5:1 над «Севильей» у красно-белых случились унылые 0:0 с «Амкаром», а после 4:1 с «Краснодаром» — 1:1 с «Марибором».

Во-вторых, поредели ряды спартаковских лидеров. Комбаров получил травму, Фернанду — дисквалификацию, а утром в пятницу стало известно, что не поехал в Тулу и Промес. Каррера перед стартовым свистком рассказал, что у голландца не только усталость, но еще и небольшие проблемы с икроножной мышцей. Возможно, оно и к лучшему, ведь у Квинси также накопились три желтых карточки. А впереди, в следующем туре, — битва с ЦСКА.

Также не оказалось в стартовом составе Зе Луиша с Зобниным. Зато нашлось место Пашаличу, в последнее время в чемпионате в основном выходившему на замену, и Педро Роше, который вообще давным-давно осел на скамейке. «Он существует», — отшутился на предыдущей пресс-конференции Каррера. И сейчас мы увидели: действительно, существует. Но на таком газоне именно что существовал.

«НЕ ФУТБОЛ, А АНТИФУТБОЛ»

Главные сложности, как вы поняли, поджидали «Спартак» непосредственно на поле. Как и Москва, оружейная столица в пятницу утонула в метели. Обильная снежная масса таяла прямо на траве, дренажная система не справлялась, и газон превращался в размякшее месиво зеленого цвета. Телевизионные камеры протирались каждую минуту. Футболисты скользили, падали, промахивались по мячу, а глаза их были стабильно залеплены снегом. Уровень мастерства ушел на второй план, на первом оказались элемент случайности и то, кто быстрее приноровится к таким условиям.

В первом тайме адаптироваться лучше получалось у «Арсенала», который провел больше опасных атак. Дважды после фланговых прострелов на хорошие позиции выскакивал Джорджевич, но каждый раз ему не хватало совсем чуть-чуть. Красно-белые ответили двумя прорывами Пашалича и Педро Роши (бразильца, если честно, было жалко больше остальных — так долго сидел на замене, а теперь попробуй прояви себя в экстремальных обстоятельствах), но они не завершались ударами.

Впрочем, моменты по такой игре запоминать и долго перечислять не хотелось, да и не имелось их до перерыва в достаточном количестве. Действо в Туле футбол напоминало лишь отчасти. И кажется, что даже на замерзшем дубовом поле при минус 10 футболистам несколько проще, чем здесь, когда земля уходит из-под ежесекундно. А мяч плавает, а не катится.

— Это не футбол, а антифутбол, — сказал в перерыве во флеш-интервью защитник красно-белых Кутепов. С ним сложно не согласиться. Ноль ударов в створ на две команды за 45 минут служат тому еще одним доказательством.

КРАСНО-БЕЛЫЕ ВЫПЛЫЛИ

Хочется поклониться перед обеими командами за то, что разгул стихии они все-таки встретили достойно, рук не опускали и до последних минут пытались изобрести хотя бы что-то.

Во втором тайме стихла метель, чуть-чуть улучшилась видимость. Может, поэтому соперники и стали атаковать острее. Пусть поле становилось с каждой минутой только хуже.

С добиванием Самедова справился Габулов. Следом не реализовал выход один на один Мельгарехо. Не удавались удары из неплохих позиций Луизу Адриану. Сунзу забил в свои ворота в середине второго тайма, однако судьи отменили гол из-за справедливого офсайда, в котором находились два спартаковца в момент подачи.

Отвечал острыми выпадами и «Арсенал». Мог погрузить в шок свою бывшую команду Кирилл Комбаров, но вместо паса на пустые ворота зачем-то ударил в ближний угол. А в самой концовке выручил уже Селихов.

И все-таки «Спартак» был во втором тайме лучше. Давил, несмотря на все трудности. Рисковал, выпуская Зобнина на такое поле после тяжелой травмы. И в концовке все-таки дожал «Арсенал». Красно-белым удалась удивительно элегантная по такой погоде комбинация со сбросом головой, двумя передачами в одно касание на входе в штрафную и завершающим ударом Глушакова. Луиз Адриану опять отметился результативным действием, а капитан снова оказался на высоте в нужный момент.

Арсенал Т 0:1
Первый тайм: 0:0
Спартак М
1.12.2017, 19:30 Зрители: 14690 основной раунд: 19-й тур Арсенал
Главные тренеры
Миодраг Божович Массимо Каррера
Голы
8 Денис Глушаков (де Соуза Луиз Адриану) 90′
Составы
Владимир Габулов (к) 30
Кирилл Комбаров 9
17′ Гиа Григалава 8
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
Сергей Ткачев 11
Горан Чаушич 20
Игорь Горбатенко 23
67′ Лука Джорджевич 18
78′ Эванс Кангва 10
Михаил Александров 77
90′ Александру Бурчану 55
Федерико Иван Расич 19
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко
14 Георгий Джикия
16 Сальваторе Боккетти
29 Илья Кутепов 40′
8 Денис Глушаков (к) 80′
50 Марио Пашалич
12 де Соуза Луиз Адриану
25 Лоренсо Мельгарехо 75′
71 Ивелин Попов
99 Педро Роша 61′
47 Роман Зобнин
19 Александр Самедов 90′
18 Зелимхан Бакаев
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 5
4 Удары в створ 3
4 Угловые 4
8 Фолы 10
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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