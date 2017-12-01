И снова — Глушаков. «Спартак» выиграл в тульской вьюге

Источник: Спорт-Экспресс

ПЕДРО РОША СУЩЕСТВУЕТ

Изначально было понятно, что «Спартаку», каким бы сильным ни было послевкусие от его мощного выступления в матче с «Зенитом», в Туле придется непросто.

Во-первых, дело как раз в эмоциональном и физическом выплеске, который невозможно возместить за три дня даже при большом старании. Мы помним, как вскоре после 5:1 над «Севильей» у красно-белых случились унылые 0:0 с «Амкаром», а после 4:1 с «Краснодаром» — 1:1 с «Марибором».

Во-вторых, поредели ряды спартаковских лидеров. Комбаров получил травму, Фернанду — дисквалификацию, а утром в пятницу стало известно, что не поехал в Тулу и Промес. Каррера перед стартовым свистком рассказал, что у голландца не только усталость, но еще и небольшие проблемы с икроножной мышцей. Возможно, оно и к лучшему, ведь у Квинси также накопились три желтых карточки. А впереди, в следующем туре, — битва с ЦСКА.

Также не оказалось в стартовом составе Зе Луиша с Зобниным. Зато нашлось место Пашаличу, в последнее время в чемпионате в основном выходившему на замену, и Педро Роше, который вообще давным-давно осел на скамейке. «Он существует», — отшутился на предыдущей пресс-конференции Каррера. И сейчас мы увидели: действительно, существует. Но на таком газоне именно что существовал.

«НЕ ФУТБОЛ, А АНТИФУТБОЛ»

Главные сложности, как вы поняли, поджидали «Спартак» непосредственно на поле. Как и Москва, оружейная столица в пятницу утонула в метели. Обильная снежная масса таяла прямо на траве, дренажная система не справлялась, и газон превращался в размякшее месиво зеленого цвета. Телевизионные камеры протирались каждую минуту. Футболисты скользили, падали, промахивались по мячу, а глаза их были стабильно залеплены снегом. Уровень мастерства ушел на второй план, на первом оказались элемент случайности и то, кто быстрее приноровится к таким условиям.

В первом тайме адаптироваться лучше получалось у «Арсенала», который провел больше опасных атак. Дважды после фланговых прострелов на хорошие позиции выскакивал Джорджевич, но каждый раз ему не хватало совсем чуть-чуть. Красно-белые ответили двумя прорывами Пашалича и Педро Роши (бразильца, если честно, было жалко больше остальных — так долго сидел на замене, а теперь попробуй прояви себя в экстремальных обстоятельствах), но они не завершались ударами.

Впрочем, моменты по такой игре запоминать и долго перечислять не хотелось, да и не имелось их до перерыва в достаточном количестве. Действо в Туле футбол напоминало лишь отчасти. И кажется, что даже на замерзшем дубовом поле при минус 10 футболистам несколько проще, чем здесь, когда земля уходит из-под ежесекундно. А мяч плавает, а не катится.

— Это не футбол, а антифутбол, — сказал в перерыве во флеш-интервью защитник красно-белых Кутепов. С ним сложно не согласиться. Ноль ударов в створ на две команды за 45 минут служат тому еще одним доказательством.

КРАСНО-БЕЛЫЕ ВЫПЛЫЛИ

Хочется поклониться перед обеими командами за то, что разгул стихии они все-таки встретили достойно, рук не опускали и до последних минут пытались изобрести хотя бы что-то.

Во втором тайме стихла метель, чуть-чуть улучшилась видимость. Может, поэтому соперники и стали атаковать острее. Пусть поле становилось с каждой минутой только хуже.

С добиванием Самедова справился Габулов. Следом не реализовал выход один на один Мельгарехо. Не удавались удары из неплохих позиций Луизу Адриану. Сунзу забил в свои ворота в середине второго тайма, однако судьи отменили гол из-за справедливого офсайда, в котором находились два спартаковца в момент подачи.

Отвечал острыми выпадами и «Арсенал». Мог погрузить в шок свою бывшую команду Кирилл Комбаров, но вместо паса на пустые ворота зачем-то ударил в ближний угол. А в самой концовке выручил уже Селихов.