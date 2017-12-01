И снова — Глушаков. «Спартак» выиграл в тульской вьюге

ПЕДРО РОША СУЩЕСТВУЕТ
Изначально было понятно, что «Спартаку», каким бы сильным ни было послевкусие от его мощного выступления в матче с «Зенитом», в Туле придется непросто.
Также не оказалось в стартовом составе Зе Луиша с Зобниным. Зато нашлось место Пашаличу, в последнее время в чемпионате в основном выходившему на замену, и Педро Роше, который вообще
«НЕ ФУТБОЛ, А АНТИФУТБОЛ»
Главные сложности, как вы поняли, поджидали «Спартак» непосредственно на поле. Как и Москва, оружейная столица в пятницу утонула в метели. Обильная снежная масса таяла прямо на траве, дренажная система не справлялась, и газон превращался в размякшее месиво зеленого цвета. Телевизионные камеры протирались каждую минуту. Футболисты скользили, падали, промахивались по мячу, а глаза их были стабильно залеплены снегом. Уровень мастерства ушел на второй план, на первом оказались элемент случайности и то, кто быстрее приноровится к таким условиям.
В первом тайме адаптироваться лучше получалось у «Арсенала», который провел больше опасных атак. Дважды после фланговых прострелов на хорошие позиции выскакивал Джорджевич, но каждый раз ему не хватало совсем
Впрочем, моменты по такой игре запоминать и долго перечислять не хотелось, да и не имелось их до перерыва в достаточном количестве. Действо в Туле футбол напоминало лишь отчасти. И кажется, что даже на замерзшем дубовом поле при минус 10 футболистам несколько проще, чем здесь, когда земля уходит
— Это не футбол, а антифутбол, — сказал в перерыве во
Хочется поклониться перед обеими командами за то, что разгул стихии они
Во втором тайме стихла метель,
С добиванием Самедова справился Габулов. Следом не реализовал выход один на один Мельгарехо. Не удавались удары из неплохих позиций Луизу Адриану. Сунзу забил в свои ворота в середине второго тайма, однако судьи отменили гол
Отвечал острыми выпадами и «Арсенал». Мог погрузить в шок свою бывшую команду Кирилл Комбаров, но вместо паса на пустые ворота
И
|Миодраг Божович
|Массимо Каррера
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|8
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)