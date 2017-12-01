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00:42 (мск), источник: Р-Спорт

Без яркой вывески: стартует предпоследний в этом году тур ЧР по футболу

МОСКВА, 1 дек — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Предпоследний в текущем году, 19-й тур чемпионата России по футболу, в котором не ожидается очных встреч между топ-клубами, стартует в пятницу.

Источник: AP 2017

ЦСКА и «Спартак» проведут свои матчи сразу после жеребьевки ЧМ-2018.

Откроется тур двумя матчами с участием московских «Спартака» и ЦСКА, которым на следующей неделе в Англии в матчах с «Ливерпулем» и «Манчестером Юнайтед» соответственно предстоит побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. ЦСКА в пятницу примет «Тосно» буквально спустя полчаса после окончания жеребьевки чемпионата мира 2018 года, которая пройдет в Кремлевском дворце.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 19, 1.12.2017, 19:30
Арсенал Т
-Спартак М-

Московский «Спартак» в это же время в гостях сыграет с тульским «Арсеналом». «Красно-белые» подходят к этой встрече в приподнятом настроении — действующий чемпион страны в минувшем туре в невероятном по накалу страстей матче обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3:1) и продлил свою беспроигрышную серию в национальном первенстве до 11 матчей. Среди кадровых потерь «Спартака» стоит отметить травму (перелом ребра) Дмитрия Комбарова, которая не позволит футболисту сыграть не только против «Арсенала», но и ЦСКА.

Также из-за красной карточки в прошлом туре встречу с туляками пропустит спартаковец Фернандо. Говоря про «Арсенал», стоит отметить, что команда Миодрага Божовича очень удачно играет против грандов: в первом круге были обыграны «Краснодар», «Зенит», ЦСКА. И лишь от «Спартака» и московского «Локомотива» «Арсенал» потерпел поражения.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 19, 2.12.2017, 14:00
Зенит
-Урал-

«Зенит» после «Спартака»; система VAR в Краснодаре.

«Зенит» в субботу примет «Урал», который в прошлом туре в Екатеринбурге потерпел поражение от «Краснодара». Поклонников «Зенита» после болезненного поражения от «Спартака» может обрадовать новость о возвращении вратаря Андрея Лунева в строй после сотрясения мозга, полученного в матче за сборную России в товарищеской игре с испанцами (3:3).

«Сине-бело-голубые расположились на второй строчке, опережая идущий пятым «Краснодар» лишь на три балла. В группу преследователей также входят и ЦСКА, и «Спартак». Лидирующий же в РФПЛ «Локомотив» оторвался от ближайшего оппонента на шесть очков. Таким образом, железнодорожники при любых раскладах уйдут на перерыв в роли лидеров.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 19, 2.12.2017, 16:30
Локомотив М
-Рубин-

В 19-м туре «Локомотив» после горячо обсуждаемого холодного вояжа на Дальний Восток на матч со «СКА-Хабаровском» (2:1) примет в субботу казанский «Рубин», который серьезно лихорадит. Команда Курбана Бердыева в десяти последних турах смогла победить лишь раз. Неудивительно, что «Рубин» одной ногой в зоне стыковых матчей.

«Ростов, в прошлом туре прервавший свою 11-матчевую безвыигрышную серию, в субботу в Химках сыграет с московским «Динамо», которое вместе с махачкалинским «Анжи» и «СКА-Хабаровском» расположилось внизу турнирной таблицы. Для «бело-голубых» этот матч крайне важен, поскольку отставание от делящих 12−13-е места «Рубина» и «Тосно» составляет четыре очка. «СКА-Хабаровск» в свою очередь сыграет в воскресенье в Махачкале с «Анжи» — этот матч будет, по сути, за шесть баллов.

В других воскресных матчах 19-го тура пермский «Амкар» на выезде сыграет с «Уфой», а «Краснодар» примет грозненский «Ахмат». Примечательно, что на стадионе в южной столице впервые будет протестирована система видеопомощи арбитрам (VAR).

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