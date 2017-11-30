Заболотный и «Краснодар». Миранчуки и «Спартак». Швец и «Зенит»
Интриги трансферной зимы.
Интриги трансферной зимы.
Рассказываем о тенденциях и самых ожидаемых переходах на зимнем трансферном рынке.
КОГДА ВСЕ НАЧНЕТСЯ?
По регламенту РФПЛ, сроки второго регистрационного периода (или в обиходе — зимнее трансферное окно) установлены с 23 января по 22 февраля. Это не мешает, впрочем, заниматься
Клубы попытаются доукомплектоваться до момента выхода команд из отпуска. Напомню еще две ключевые даты. Возобновление чемпионата намечено на
«ЗЕНИТ»: В ОЖИДАНИИ ОПОРНИКА.
Роберто Манчини не так давно вновь упомянул о том, что «Зенит» недостаточно укомплектован. Речь, по всей видимости, идет о двух позициях — центрального защитника и опорного хавбека с российским паспортом.
В центре обороны сохраняется нестабильность — игра Ивановича не может считаться образцовой, а Мевля не всегда попадает в стартовый состав. В матче со «Спартаком» Маммана сумасшедшими подкатами продемонстрировал, почему на встречи с участием «Зенита» регулярно прилетают скауты «Челси», «МЮ» и следят именно за ним, но ошибка во встрече с «Локомотивом», когда аргентинец опрометчиво распластался по газону в середине поля, пытаясь прервать прорыв Фарфана, не позволяет назвать Эммануэля символом надежности.
Что касается опорника, то это больше вопрос лимита. Клуб еще в летнее трансферное окно, когда в «Ахмате» ярко дебютировал Антон Швец, проявлял интерес к этому футболисту. Однако тогда питерцы купили Далера Кузяева, что обошлось им в сумму 4 миллиона евро. По моей информации, и сейчас
Что касается направления «на выход», то, по моим данным, весьма вероятен уход Кристиана Нобоа и Ивана Новосельцева — эквадорец провел только три матча в чемпионате и Кубке страны, хочет иметь больше игрового времени, а о россиянине вообще стали забывать. После переезда на Неву перспективный защитник, выступающий на дефицитной позиции, кажется, полностью удовлетворен качеством жизни и своим статусом — есть, надежда, впрочем, что это не навсегда.
Любопытно и то, насколько велико желание Юрия Лодыгина попытаться вернуться в сборную и попасть в заявку на ЧМ-2018. После травмы Андрея Лунева он вновь занял место в воротах, но надолго ли? И если Лодыгин почувствует, что ставка на конкурента — железобетонная, не попытается ли уйти за игровой практикой? Если ответ утвердительный, вариант с арендой вполне возможен.
С большой долей вероятности можно говорить и о том, что покинет команду Андрей Панюков — форвард провел шикарные полгода в «Зените-2», став там лучшим бомбардиром. Андрей явно готов к большему, к РФПЛ, но у
«СПАРТАК»: БУДЕТ ЛИ ЗАХОД НА МИРАНЧУКОВ?
Около недели назад я написал материал под заголовком «Каррера тренер. Почему Массимо не надо заниматься трансферами». Приятно, что заметка имела резонанс, на нее откликнулся и итальянский агент Марко Трабукки, друг Карреры. «Ровно год назад Каррера попросил три усиления: Луиз Адриану, Самедов и Джикия… А некоторые — как мой товарищ Сергей Егоров — считают, что ему не надо заниматься трансферами». Марко написал это в твиттере, поставив хештег #Размечтались.
Созвонился с Марко, мы в доброжелательном ключе обсудили этот твит и реакцию спартаковских болельщиков, но в целом остаюсь при своем мнении. Невозможно, скажем, в ЦСКА представить, чтобы Виктор Гончаренко заявил на
Тем не менее, очевидно, что роль Карреры в зимних переходах будет значительной. В футбольных кругах говорят, что
Что касается потенциальных кандидатов на приход в «Локо», то слухи отправляют в Черкизово одного из самых ярких нападающих этого сезона — Евгения Маркова. Форвард «Тосно» этой осенью забил уже 8 голов, а
«ДИНАМО»: ПОПЫТКА ВЫЙТИ НА ЖИРКОВА.
К оперативной работе в клубе привлечен Роман Широков, который является советником главы ВФСО «Динамо» Владимира Стржалковского. И советы эти, полагаю, касаются главным образом вопросов комплектования. Ходили разговоры о возможных трансферах в «Динамо» Павла Мамаева и Юрия Жиркова (оба полузащитника не имели достаточно игровой практики в «Краснодаре» и «Зените» соответственно), однако возраст футболистов (29 лет и 34 года) плюс высокая зарплата не перевели эти переходы из разряда обсуждаемых во
Кроме того, применительно к
ГЛАВНАЯ ИНТРИГА — СМОЛОВ.
Будущее лучшего игрока «Краснодара» — главный вопрос зимы. Привходящие известны: у Федора есть сумма отступных (30 миллионов евро), летом его кандидатуру предметно рассматривали «Зенит» и «Спартак».
В августе
Как бы то ни было, косвенным подтверждением того, что «Краснодар» страхуется на случай ухода Смолова, стал интерес «быков» к форварду «Тосно» Антону Заболотному. По моей информации, южане близки к тому, чтобы сделать официальное предложение по трансферу — на 1,5−2 миллиона евро. А, возможно, оно уже последовало. В футбольных кругах обсуждали и вариант перехода нападающего команды из Ленинградской области в ЦСКА, однако армейцам, по всей видимости, конкурировать здесь сложно.
ТУМАН С ЛИМИТОМ.
Клубы обеспокоены полной неясностью с лимитом на легионеров. В этой ситуации рождаются самые дикие слухи — например, что в стартовом составе будет не более трех иностранцев. Говорят, что ограничения примут форму «8+17» или «9+16» в заявке на сезон при этом все восемь или девять легионеров смогут одновременно находиться на поле.
Рассуждают и о том, что формат станет дробным, ограничивающим как число иностранцев в заявке, так и на поле. Внести ясность мог бы исполком РФС. Согласно Уставу РФС (статья 28, пункт 1) «заседания исполкома проводятся не реже одного раза в три месяца». Поиск на сайте РФС выдает информацию, что последний состоялся … 22 мая, то есть более 7 месяцев назад. Определенность, вероятно, появится после декабрьского заседания — говорят, оно состоится, когда завершится осенняя часть турнира РФПЛ.
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ