Заболотный и «Краснодар». Миранчуки и «Спартак». Швец и «Зенит»

Источник: РИА "Новости"

Рассказываем о тенденциях и самых ожидаемых переходах на зимнем трансферном рынке.

КОГДА ВСЕ НАЧНЕТСЯ?

По регламенту РФПЛ, сроки второго регистрационного периода (или в обиходе — зимнее трансферное окно) установлены с 23 января по 22 февраля. Это не мешает, впрочем, заниматься покупкой-продажей футболистов уже с конца ноября-начала декабря, а заявлять их позже.

Клубы попытаются доукомплектоваться до момента выхода команд из отпуска. Напомню еще две ключевые даты. Возобновление чемпионата намечено на 3—4 марта , а четвертьфиналы Кубка России (в которых встречаются «Крылья» — «Спартак», «Амкар» — «Авангард», «СКА-Хабаровск» — «Шинник», «Тосно» — «Луч-Энергия») — на 28 февраля и 1 марта.

«ЗЕНИТ»: В ОЖИДАНИИ ОПОРНИКА.

Роберто Манчини не так давно вновь упомянул о том, что «Зенит» недостаточно укомплектован. Речь, по всей видимости, идет о двух позициях — центрального защитника и опорного хавбека с российским паспортом.

В центре обороны сохраняется нестабильность — игра Ивановича не может считаться образцовой, а Мевля не всегда попадает в стартовый состав. В матче со «Спартаком» Маммана сумасшедшими подкатами продемонстрировал, почему на встречи с участием «Зенита» регулярно прилетают скауты «Челси», «МЮ» и следят именно за ним, но ошибка во встрече с «Локомотивом», когда аргентинец опрометчиво распластался по газону в середине поля, пытаясь прервать прорыв Фарфана, не позволяет назвать Эммануэля символом надежности.

Что касается опорника, то это больше вопрос лимита. Клуб еще в летнее трансферное окно, когда в «Ахмате» ярко дебютировал Антон Швец, проявлял интерес к этому футболисту. Однако тогда питерцы купили Далера Кузяева, что обошлось им в сумму 4 миллиона евро. По моей информации, и сейчас сине-бело-голубые рассматривает кандидатуру Швеца, но вряд ли он обойдется дешевле тех самых 4 миллионов — если «Ахмат» вообще будет готов продать полузащитника. «Зенит» не станет переплачивать, и на данный момент такой переход не выглядит реальным.

Что касается направления «на выход», то, по моим данным, весьма вероятен уход Кристиана Нобоа и Ивана Новосельцева — эквадорец провел только три матча в чемпионате и Кубке страны, хочет иметь больше игрового времени, а о россиянине вообще стали забывать. После переезда на Неву перспективный защитник, выступающий на дефицитной позиции, кажется, полностью удовлетворен качеством жизни и своим статусом — есть, надежда, впрочем, что это не навсегда.

Любопытно и то, насколько велико желание Юрия Лодыгина попытаться вернуться в сборную и попасть в заявку на ЧМ-2018. После травмы Андрея Лунева он вновь занял место в воротах, но надолго ли? И если Лодыгин почувствует, что ставка на конкурента — железобетонная, не попытается ли уйти за игровой практикой? Если ответ утвердительный, вариант с арендой вполне возможен.

С большой долей вероятности можно говорить и о том, что покинет команду Андрей Панюков — форвард провел шикарные полгода в «Зените-2», став там лучшим бомбардиром. Андрей явно готов к большему, к РФПЛ, но у сине-бело-голубых пробиться в состав, где ждут своей очереди такие монстры, как Дзюба и Дриусси, исключительно сложно. Не исключен вариант аренды — скажем, в «Урале», тренер которого, Александр Тарханов, любит и умеет работать с молодыми.

«СПАРТАК»: БУДЕТ ЛИ ЗАХОД НА МИРАНЧУКОВ?

Около недели назад я написал материал под заголовком «Каррера тренер. Почему Массимо не надо заниматься трансферами». Приятно, что заметка имела резонанс, на нее откликнулся и итальянский агент Марко Трабукки, друг Карреры. «Ровно год назад Каррера попросил три усиления: Луиз Адриану, Самедов и Джикия… А некоторые — как мой товарищ Сергей Егоров — считают, что ему не надо заниматься трансферами». Марко написал это в твиттере, поставив хештег #Размечтались.

Созвонился с Марко, мы в доброжелательном ключе обсудили этот твит и реакцию спартаковских болельщиков, но в целом остаюсь при своем мнении. Невозможно, скажем, в ЦСКА представить, чтобы Виктор Гончаренко заявил на пресс-конференции о некоем распоряжении клубу по подписанию того или иного футболиста. Массимо навсегда вошел в историю красно-белых как тренер-победитель, он после долгого перерыва завоевал для «Спартака» два трофея, но за решения по трансферам и переговоры по ним руководство платит зарплату другим людям.

Тем не менее, очевидно, что роль Карреры в зимних переходах будет значительной. В футбольных кругах говорят, что красно-белые проявляют интерес к Антону и Алексею Миранчукам — оба продлили контракты с «Локомотивом» весной, однако опция суммы выкупа (7 и 8 миллионов евро соответственно) делает их уход потенциально возможным. Впрочем, по моей информации, зимой красно-зеленые могут предложить Антону новое соглашение на улучшенных условиях, да и сами братья в потенциально чемпионский сезон, предшествующий ЧМ-2018, вряд ли захотят что-то круто менять в своих карьерах. В числе вероятных новичков красно-белых вновь называется и защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев — интерес к нему «Спартак» проявлял прошлым летом.

Что касается потенциальных кандидатов на приход в «Локо», то слухи отправляют в Черкизово одного из самых ярких нападающих этого сезона — Евгения Маркова. Форвард «Тосно» этой осенью забил уже 8 голов, а хет-трик головой в последнем туре существенно поднял его акции.

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«ДИНАМО»: ПОПЫТКА ВЫЙТИ НА ЖИРКОВА.

Бело-голубые неудачно проводят сезон — команда, что уже очевидно, будет бороться за выживание и весной, а если состав не укрепится, может как и два года назад вылететь в ФНЛ.

К оперативной работе в клубе привлечен Роман Широков, который является советником главы ВФСО «Динамо» Владимира Стржалковского. И советы эти, полагаю, касаются главным образом вопросов комплектования. Ходили разговоры о возможных трансферах в «Динамо» Павла Мамаева и Юрия Жиркова (оба полузащитника не имели достаточно игровой практики в «Краснодаре» и «Зените» соответственно), однако возраст футболистов (29 лет и 34 года) плюс высокая зарплата не перевели эти переходы из разряда обсуждаемых во что-то близкое к реальности. Сейчас, насколько понимаю, речь идет об интересе к хавбеку «Урала» Бикфалви — 29-летний румын проводит шикарный сезон. На его счету 5 голов в чемпионате — ни один из футболистов «Динамо» не забил больше.

Кроме того, применительно к бело-голубым крайне любопытна ситуация с продлением контракта с полузащитником Ташаевым. Если информация Телеграмм-канала «Ненобель» верна (за продление договора игрок и агент попросили 1 миллион евро), то динамовцам и Широкову лично хочется пожелать удачи в справедливой борьбе за отстаивание интересов.

ГЛАВНАЯ ИНТРИГА — СМОЛОВ.

Будущее лучшего игрока «Краснодара» — главный вопрос зимы. Привходящие известны: у Федора есть сумма отступных (30 миллионов евро), летом его кандидатуру предметно рассматривали «Зенит» и «Спартак».

В августе сине-белоголубые не были готовы платить ни 30, ни даже 16 миллионов, которые хотели получить «быки». По всей видимости, и сейчас ценник не может оказаться ниже. В последние дни в СМИ появляются новости об интересе к российскому футболисту со стороны «Наполи», «Вест Хэма» и даже «Реала». По всей видимости, успехи Смолова на внутренней арене плюс дубль в ворота Испании привлекли внимание европейских клубов и Федор попал в шорт-листы. Кроме того, эта информация может служить и способом усилить внимание со стороны «Спартака» и «Зенита».

Как бы то ни было, косвенным подтверждением того, что «Краснодар» страхуется на случай ухода Смолова, стал интерес «быков» к форварду «Тосно» Антону Заболотному. По моей информации, южане близки к тому, чтобы сделать официальное предложение по трансферу — на 1,5−2 миллиона евро. А, возможно, оно уже последовало. В футбольных кругах обсуждали и вариант перехода нападающего команды из Ленинградской области в ЦСКА, однако армейцам, по всей видимости, конкурировать здесь сложно.

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ТУМАН С ЛИМИТОМ.

Клубы обеспокоены полной неясностью с лимитом на легионеров. В этой ситуации рождаются самые дикие слухи — например, что в стартовом составе будет не более трех иностранцев. Говорят, что ограничения примут форму «8+17» или «9+16» в заявке на сезон при этом все восемь или девять легионеров смогут одновременно находиться на поле.

Рассуждают и о том, что формат станет дробным, ограничивающим как число иностранцев в заявке, так и на поле. Внести ясность мог бы исполком РФС. Согласно Уставу РФС (статья 28, пункт 1) «заседания исполкома проводятся не реже одного раза в три месяца». Поиск на сайте РФС выдает информацию, что последний состоялся … 22 мая, то есть более 7 месяцев назад. Определенность, вероятно, появится после декабрьского заседания — говорят, оно состоится, когда завершится осенняя часть турнира РФПЛ.

Ждем-с.