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21:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Число бесплатных трансляций матчей РФПЛ может сократиться до 2 с сезона-2018/19

Телеканал «Матч ТВ» может сократить количество бесплатных трансляций футбольных матчей российской Премьер-Лиги до двух, начиная со следующего сезона.

Источник: РИА "Новости"

Снижение числа транслируемых матчей является одним из пунктов нового соглашения между Российской футбольной Премьер-Лигой (РФПЛ) и телеканалом, сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

«Да, такой пункт есть, я не скрываю. Мы хотим, чтобы в открытом доступе было два матча за тур», — приводит слова Прядкина RNS.

По его словам, переговорный процесс ещё идёт. «Пока не договорились. Переговорный процесс идёт позитивно, в рамках взаимного уважения», — отметил глава РФПЛ.

Сроки действия нового контракта пока также не определены. «Пока неизвестно. Мы ведём переговоры о системе «2+2», — сказал Прядкин.

Действующий контракт между РФПЛ и «Матч ТВ» истекает летом этого года, по окончании сезона-2017/18.

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