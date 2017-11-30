Число бесплатных трансляций матчей РФПЛ может сократиться до 2 с сезона-2018/19

Снижение числа транслируемых матчей является одним из пунктов нового соглашения между Российской футбольной Премьер-Лигой (РФПЛ) и телеканалом, сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.



«Да, такой пункт есть, я не скрываю. Мы хотим, чтобы в открытом доступе было два матча за тур», — приводит слова Прядкина RNS.



По его словам, переговорный процесс ещё идёт. «Пока не договорились. Переговорный процесс идёт позитивно, в рамках взаимного уважения», — отметил глава РФПЛ.



Сроки действия нового контракта пока также не определены. «Пока неизвестно. Мы ведём переговоры о системе «2+2», — сказал Прядкин.



Действующий контракт между РФПЛ и «Матч ТВ» истекает летом этого года, по окончании сезона-2017/18.