Число бесплатных трансляций матчей РФПЛ может сократиться до 2 с сезона-2018/19
Телеканал «Матч ТВ» может сократить количество бесплатных трансляций футбольных матчей российской
Телеканал «Матч ТВ» может сократить количество бесплатных трансляций футбольных матчей российской
Снижение числа транслируемых матчей является одним из пунктов нового соглашения между Российской футбольной
«Да, такой пункт есть, я не скрываю. Мы хотим, чтобы в открытом доступе было два матча за тур», — приводит слова Прядкина RNS.
По его словам, переговорный процесс ещё идёт. «Пока не договорились. Переговорный процесс идёт позитивно, в рамках взаимного уважения», — отметил глава РФПЛ.
Сроки действия нового контракта пока также не определены. «Пока неизвестно. Мы ведём переговоры о системе «2+2», — сказал Прядкин.
Действующий контракт между РФПЛ и «Матч ТВ» истекает летом этого года, по окончании сезона-2017/18.