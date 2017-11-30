РФПЛ введёт обязательную идентификацию болельщиков на стадионах с сезона-2018/19

«Это требование регламента РФПЛ. Мы начинаем поэтапный ввод системы идентификации. С начала следующего сезона войти на стадион без карты болельщика с индивидуальным номером или без документов, удостоверяющих личность, будет нельзя», — заявил Мейтин, по словам которого, одними из эмитентов таких карт могут стать банки.