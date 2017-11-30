РФПЛ введёт обязательную идентификацию болельщиков на стадионах с сезона-2018/19
Российская футбольная
Российская футбольная
«Это требование регламента РФПЛ. Мы начинаем поэтапный ввод системы идентификации. С начала следующего сезона войти на стадион без карты болельщика с индивидуальным номером или без документов, удостоверяющих личность, будет нельзя», — заявил Мейтин, по словам которого, одними из эмитентов таких карт могут стать банки.
«Этой картой не обязательно пользоваться, как банковской картой. Банки заинтересованы в эмиссии этих карт, это огромный охват аудитории», — цитирует Мейтина RNS.
Партнёром РФПЛ по внедрению таких карт станет «Арена маркетинг», технический партнёр лиги.
По его словам, подобной системой допуска болельщиков также интересуются КХЛ и представили других видов спорта.