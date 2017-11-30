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20:36 (мск), источник: Чемпионат.com

РФПЛ введёт обязательную идентификацию болельщиков на стадионах с сезона-2018/19

Российская футбольная Премьер-Лига начинает ввод обязательной идентификации болельщиков на стадионах, аналоги «паспортов болельщика» для входа на стадионы с начала сезона-2018/19 станут обязательными, рассказал директор РФПЛ по безопасности Александр Мейтин.

Источник: AP 2017

«Это требование регламента РФПЛ. Мы начинаем поэтапный ввод системы идентификации. С начала следующего сезона войти на стадион без карты болельщика с индивидуальным номером или без документов, удостоверяющих личность, будет нельзя», — заявил Мейтин, по словам которого, одними из эмитентов таких карт могут стать банки.

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«Этой картой не обязательно пользоваться, как банковской картой. Банки заинтересованы в эмиссии этих карт, это огромный охват аудитории», — цитирует Мейтина RNS.

Партнёром РФПЛ по внедрению таких карт станет «Арена маркетинг», технический партнёр лиги.

По его словам, подобной системой допуска болельщиков также интересуются КХЛ и представили других видов спорта.

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