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20:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Россия. Часть 3

Бум в Новороссийске и «ад» в Элисте — в заключительной серии полюбившегося (статистика не обманет) читателю ретроцикла.

Источник: РИА "Новости"

«Уралан»

Что было в 90-х

«Уралан» конца прошлого века вполне соответствовал своему имени — «вперёд» в переводе с калмыцкого. Из второго союзного дивизиона Элиста плавно переместилась в первый российский, где тоже надолго не засиделась. 90-е — время вертикальных взлётов и не менее крутых пике…

Многолетний глава республики Кирсан Илюмжинов беготне 22 мужиков за одним мячом предпочитал игру более древнюю и, как принято считать, интеллектуальную — шахматы. Впрочем, к более массовой и популярной забаве он тоже относился благосклонно — нанимал для подшефной команды сильных тренеров, приглашал качественных футболистов. Болельщики, привыкшие видеть столичных звёзд исключительно по телевизору, с ума сходили от счастья, глядя, как их новые любимцы обыгрывают «Спартак» (чемпиона страны, на минуточку), «Локомотив», «Динамо». Тот «Уралан», образца 1998 года, по отечественным меркам реально был весомой силой, что и подтвердил седьмым местом в таблице, лучшим в истории клуба.

Побочным эффектом грандиозного успеха стал массовый исход ведущих исполнителей. В считаные месяцы «Уралан» буквально разобрали по частям: Саморукова — московское «Динамо», Кормильцева с Яшкиным — киевское, Смертина — «Локомотив». На повышение ушёл и тренер Шевченко — в «Торпедо».

«Не платили бы в Элисте бешеные деньги — никто и дня не провёл бы в этом аду», — спустя годы простодушно признаётся Сергей Кормильцев. Под «адом» один из самых даровитых игроков своего поколения подразумевал знаменитые нагрузки ученика Лобановского — Павла Яковенко. Ну и условия для жизни — тоже…

Несмотря на серьёзные потери, «Уралан» избежал резкого падения. В следующем сезоне калмыцкая команда всего на две позиции отступила с рекордных позиций, но уже через год всё же рухнула на дно таблицы. Проект оказался недолговечным: не однодневкой, но близко к этому. Последний раз «Уралан» видели в РФПЛ в 2003-м, а хоть в каком-нибудь профессиональном дивизионе — в 2006-м.

Идея создать футбольный оазис посреди калмыцких степей, увы, оказалась утопией. Сказка была красивой, но недолгой.

Звёзды 90-х

Руслан Аджинджал, Евгений Дурнев, Сергей Кормильцев, Андрей Саморуков, Дмитрий Семочко, Алексей Смертин, Ахрик Цвейба, Зураб Циклаури, Артём Яшкин.

Что с клубом сейчас

Ничего — пустое место. Попытки возродить команду мастеров под новым брендом «Элиста» успехом тоже не увенчались. Профессионального футбола в Калмыкии давно нет.

«Черноморец»

Что было в 90-х

В советские времена на виду в чемпионате страны был одесский «Черноморец», тогда как его новороссийский тёзка перебивался выступлениями в низших лигах, преимущественно во второй. Расцвет команды пришёлся на заключительное десятилетие прошлого века и был неразрывно связан с именем тренера Долматова. Дважды Олег Васильевич становился у руля «моряков» и неизменно давал результат, адекватный материально-техническому и кадровому обеспечению в тот или иной момент истории.

Уже одним только подъёмом Новороссийска в высший российский дивизион Долматов гарантировал себе место в клубных летописях и благодарных болельщицких сердцах. Тренер-максималист по натуре, он не привык довольствоваться малым и в 1997 году добился лучшего результата в теперь уже более чем вековой истории «Черноморца», повторённого в 2000-м Анатолием Байдачным, но и поныне непревзойдённого. В Краснодарском крае Долматов опробовал и обкатал редкую по тем временам систему игры в линию, которую затем успешно привил столичному ЦСКА.

В то время как столичные, ещё древние и неуютные, арены в большинстве своём пустовали, периферия переживала натуральное футбольное безумие. Центральный стадион Новороссийска 1930 года постройки при вместимости 12 500 зрителей заполнялся на 95%. Звучит невероятно, но факт: в сезоне-1997 «Черноморец» совсем немного уступил «Спартаку» в размере домашней аудитории, а «Зенит», «Локомотив», ЦСКА — значительно опередил.

Между прочим, не «Кубань», не «Краснодар» первыми представили край на европейской арене — это сделал «Черноморец» в 2001 году. И пусть «Валенсия» так и осталась единственным маститым западным гостем, с официальным визитом посетившим город-герой, болельщики со стажем, убеждён, по сей день с ностальгией вспоминают те времена. Ничего подобного «моряки» больше не переживали…

Звёзды 90-х

Лев Березнер, Сергей Бурдин, Альберт Догузов, Хазрет Дышеков, Денис Попов, Бадри Спандерашвили.

Что с клубом сейчас

Второй и пока последний раз простившись с РФПЛ в 2003 году, южане быстро достигли дна в виде любительской лиги. Сил оттолкнуться от него у клуба хватило, но всплытие на поверхность из года в год откладывается. С Долматовым «Черноморец» три сезона кряду боролся за выход в ФНЛ, да так и не повысился. По всей видимости, не сумеет и теперь: по итогам первой части сезона новороссийцы занимают четвёртое место в таблице «южной» зоны «втордива» с отставанием от «Армавира» в 16 очков.

Спасибо, хоть живут — многим их собратьям по смутному времени повезло меньше.

Черноморец Н
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